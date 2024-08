Os apartamentos terão valores entre R$ 1,5 milhão e R$ 5 milhões. Em média, o preço do metro quadrado do empreendimento é de R$ 17,5 mil, acima dos demais lançamentos do bairro, em que o valor está na casa de R$ 13 mil. . A previsão de conclusão é 2028, mas as entregas dos apartamentos começam em dois anos, em meados de 2026.

O projeto conta com oferta integrada de lojas, serviços e um parque, tudo em localização privilegiada, a poucos metros dos shoppings Morumbi e Marketplace e de centros empresariais de multinacionais. A área fica a 400 metros da estação Brooklin do Metrô (Linha Lilás) e a cerca de 1 quilômetro (km) da estação Morumbi, da CPTM.