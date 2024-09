Por que a busca pelo conforto, com toques de classe, levou a moda das quadras de tênis para as ruas

Enquanto os fãs de tênis saboreiam as últimas partidas do Aberto dos Estados Unidos (US Open), uma parcela dos espectadores e telespectadores assistiu ao último torneio de Grand Slam do ano como uma fonte de inspiração de moda que eles podem usar para compor seus looks fora da quadra.

Pode ter escapado às pessoas que não prestam atenção às tendências de vestuário, mas as cidades - da Austrália aos Estados Unidos - estão repletas de saias curtas plissadas, vestidos de tênis, golas polo e outras peças de vestuário que podem fazer com que todos pareçam ter alguma associação com um clube de campo e um backhand respeitável.

O mesmo vestido usado por Jessica Pegula no US Open foi colocado à venda pela Adidas Foto: Frank Franklin Ii/AP

PUBLICIDADE Naturalmente, os estilos estão em plena exibição nas arquibancadas de Flushing Meadows, em Nova York. As estudantes estão usando “skorts” - a mistura de saia e short usada com frequência por jogadoras de tênis - e meias de malha ao voltarem para os campi universitários. Jovens profissionais e pais de meia-idade estão levando a estética elegante para cafés, parques e onde quer que façam suas tarefas. “Nunca joguei pickleball ou tênis na minha vida e tenho umas cinco saias de tênis”, disse Stacy Sierra, 19 anos, enquanto caminhava no campus da Universidade de Notre Dame, em Indiana. Sierra disse que gosta do visual das saias e que prefere seu material fluido ao jeans durante o verão e o início do outono.

A tendência, apelidada de tenniscore, deve seu momento a vários fatores. É uma extensão do athleisure , o conceito que une roupas esportivas e casuais e que tornou as calças de ioga e outros trajes recreativos aceitáveis para uso em público, sem necessidade de exercícios.

A crescente popularidade do pickleball - um jogo que mistura tênis, tênis de mesa e badminton -, bem como o interesse em modas atemporais que exalam “conforto clássico”, ajuda a explicar por que as linhas de roupas e calçados inspiradas em esportes com raquete estão tão onipresentes este ano, de acordo com Kristen Classi-Zummo, analista da empresa de pesquisa de mercado Circana.

Quadras de pickleball no Central Park, em Nova York Foto: Spencer Platt/ Getty Images via AFP

Os dados da empresa mostraram que as vendas de roupas femininas de tênis aumentaram 22% nos EUA entre o início do ano e o começo de agosto, enquanto as roupas masculinas de tênis tiveram um aumento de 19%. Marcas esportivas, como Nike, Fila e Adidas, lançaram coleções de camisetas regatas, shorts e viseiras para capturar esse impulso.

Publicidade

A Fila disse em julho que era o momento ideal para a empresa “renovar sua marca e suas ofertas de produtos” devido à crescente popularidade de esportes como pickleball e tênis. Uma de suas primeiras tentativas de renovar a marca foi a campanha “Bellissimo”, que a empresa descreveu como uma reinterpretação do clube de campo tradicional.

A Adidas criou uma coleção diferente em homenagem a cada um dos quatro torneios do Grand Slam; os compradores podem comprar o vestido azul-cobalto e preto que Jessica Pegula usou durante sua vitória nas quartas de final contra a número 1 Iga Swiatek na quarta-feira por US$ 130. A Nike recrutou o estilista Yoon Ahn para criar roupas para Naomi Osaka usar durante a competição no Aberto dos Estados Unidos e uma coleção de tênis para o varejo com cores que “evocam uma estética adolescente rebelde e anarquista”.

Na semana passada, a revista Vogue e a marca raquetes Head revelaram uma coleção baseada no tênis que, segundo a revista de moda, levou dois anos para ser criada. Marcas de roupas femininas como Free People e Abercrombie & Fitch também entraram no jogo, juntamente com marcas de luxo como Gucci, que tem uma parceria com o jogador de tênis masculino número 1 do ranking, o italiano Jannik Sinner.

O italiano Jannik Sinner tem parceria com a marca de luxo Gucci Foto: Charly Triballeau/AFP

A Circana começou a ver roupas de tênis e pickleball - especialmente vestidos esportivos - aparecerem em seus dados quando os consumidores começaram a se aventurar mais após o pico da pandemia da Covid-19, disse Classi-Zummo. As pessoas queriam manter a facilidade das roupas de lazer que usavam durante o confinamento, mas com uma aparência mais clássica e organizada, disse ela.

PUBLICIDADE Alguns observadores da moda classificam a tendência como um desdobramento de modismos de nicho alimentados pela mídia social, como o “luxo silencioso” (quiet luxury, em inglês) - que enfatiza materiais de alta qualidade e estilos limpos sem logotipos - e um primo próximo conhecido como “estética do dinheiro antigo” (old money aesthetic). Esse é um termo para estilos vistos como uma demonstração de riqueza de forma moderada. Outros atribuem a Challengers, o filme estrelado por Zendaya sobre um triângulo amoroso ambientado no mundo do tênis competitivo, o reacendimento do interesse pelas roupas de quadra (uma geração atrás, foi o vestido Izod, de Gwyneth Paltrow, em The Royal Tenenbaums). Os skorts voltaram com a ajuda de celebridades como Taylor Swift, que foi vista no início deste ano usando um bege plissado e um lavanda com babados, este último em uma quadra de pickleball.

As marcas e os varejistas perceberam que o pickleball passou de quase nada para 13,6 milhões de jogadores nos EUA em apenas alguns anos. O padel, outro derivado do tênis com raízes no México, também ganhou força, principalmente na Europa). Marcas como Recess Pickleball e Tangerine Paddle oferecem roupas ou acessórios, como sacolas e raquetes personalizáveis.

Publicidade

“Temos muita sorte de ter capitalizado em um mercado em crescimento, mas estou até chocada com a rapidez com que ele cresceu”, disse Carly Llewellyn, cofundadora da Tangerine Paddle, cuja empresa vende raquetes listradas, floridas e outros estilos personalizados.

Busca de parcerias

Alguns fabricantes de produtos têm buscado parcerias. A icônica marca italiana de aperitivos Aperol, conhecida pelo coquetel Aperol spritz, vendeu sua própria coleção cápsula de tênis com tema de laranja durante o US Open, do qual é parceira oficial. A operadora de academias de ginástica Life Time e a Lululemon assinaram um acordo que permite que a empresa de roupas esportivas venda seu vestuário diretamente aos membros da academia e colabore em eventos importantes de pickleball.

Em alta Economia Qual o papel do profissional de marketing hoje? Geração Z exerce seu direito, tira licença quando fica doente e muda ambiente de trabalho Tecnologia e uso de dados ajudam o Tenda a crescer Em abril, a Target lançou uma coleção de pickleball por tempo limitado com a marca de tênis Prince, que incluía saias plissadas e outros itens que “proporcionaram um incrível impulso de vendas em todas as coisas relacionadas ao pickleball”, disse Christina Hennington, diretora de estratégia e crescimento do varejista de descontos, durante uma chamada de lucros em maio. Os criadores de conteúdo de mídia social, alguns dos quais são pagos para comercializar produtos para marcas ou ganham comissões de varejistas como a Amazon, contribuíram para essa popularização. Os vídeos do TikTok de Talmesha Jones, 33 anos, exibindo suas roupas de tênis receberam milhares de visualizações. A criadora de conteúdo de San Antonio, Texas, comprou uma saia de tênis pela primeira vez há alguns meses, quando seu agora namorado a convidou para um encontro numa quadra de tênis. Hoje em dia, o casal joga tênis e pickleball regularmente. Jones, que ganha uma comissão sobre alguns dos produtos que apresenta em seus vídeos, tem cerca de 15 peças que ela mistura e combina para jogos ou passeios pela cidade. Ela planeja continuar usando saias de tênis no tempo frio, mas combinando-as com meias-calças e botas. “Quando mergulhei nessa moda, pensei: Ah, isso é divertido, é bonito”, disse ela. “E você pode fazer tantas coisas diferentes com essas peças.” Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.