De estagiário a CEO: a trajetória de Alberto Kuba até chegar ao topo da Weg

O executivo diz que a sua relação com a empresa foi paixão à primeira vista. “Sou paulista, não sou descendente de alemão, não tenho ninguém que me indicou para nenhum cargo em Jaraguá. Muito pelo contrário, eu vim para Jaraguá porque eu me apaixonei pela empresa, pela cultura dela, por tudo que enxerguei”, afirma. “Liderar uma empresa como a Weg é uma grande honra, porque é continuar o legado do Sr. Eggon (Eggon João da Silva, um dos fundadores e o primeiro presidente do grupo), do Décio (Silva, o segundo CEO e atual presidente do conselho), e do Harry (Schmelzer Jr., antecessor de Kuba). É um grande exemplo da meritocracia que nossa empresa trabalha.”

Na empresa, em 23 anos, o executivo construiu uma extensa carreira, assumindo muitas posições no Brasil e no exterior. Após conhecer várias áreas da empresa, fixou-se em vendas de motores industriais. Em 2010 foi expatriado para a China, onde atuou nas áreas de marketing e vendas até assumir a posição de diretor superintendente das operações da Weg no país.