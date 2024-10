‘Estadão Marcas Mais’ completa 10 anos celebrando as empresas mais envolventes do Brasil

Representantes das empresas mais relevantes do Brasil se reuniram para a edição especial de 10 anos do Estadão Marcas Mais, ranking que revela as marcas mais envolventes e que melhor conquistam o consumidor. O evento aconteceu na Bela Vista, centro de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 23.

Foram anunciados os vencedores de 34 categorias, que representam uma variedade de produtos e serviços para consumo - como supermercados, lojas de roupas, farmácias, automóveis, sistemas de ensino, eletrônicos, sites de venda online e operadoras de telefonia e internet. O levantamento é feito em parceria com a Troiano Branding, primeira agência brasileira dedicada ao branding, e a lista de homenageados está disponível no site oficial do projeto.

Entrega do prêmio 'Estadão Marcas Mais' foi feita nesta quarta-feira Foto: Flavio Florido/Estadão

PUBLICIDADE “Esta é uma iniciativa que reconhece o trabalho de excelência de empresas na construção de suas marcas. Não se trata apenas do marketing, mas do sucesso em toda a cadeia produtiva, da construção de um bom produto à entrega de valor e a aprovação do consumidor. As empresas selecionadas têm muito o que comemorar”, afirma o diretor de conteúdo da Publishing House do Estadão, Rodrigo Flores. Completando uma década de pesquisa, o Estadão Marcas Mais premiou, em categorias especiais, empresas com a melhor performance no período, além de projetar as cinco “Marcas do Futuro” para os próximos 10 anos. “As marcas que projetam o futuro não nasceram agora e já estão construindo o amanhã com muito cuidado. O futuro não é uma grande surpresa, é a continuidade de um trabalho consistente, uma extensão de um planejamento muito bem-feito e estruturado ao longo de décadas”, diz o fundador e presidente do conselho da Troiano Branding, Jaime Troiano.

O olhar para o excepcional

O ranking do Estadão Marcas Mais é resultado de uma auditoria que avalia, com precisão, o envolvimento que o consumidor tem com marcas de uma mesma categoria. A pesquisa, composta por 11.500 entrevistas com homens e mulheres das classes A, B e C, nas cinco regiões do Brasil, gera um índice de engajamento que combina o nível de conhecimento da marca, o padrão de preferência para adquiri-la, um possível grau de rejeição que ela evoca e seu nível de associação a atributos-chave da categoria a que ela pertence.

As marcas premiadas foram identificadas de forma espontânea a partir das respostas dos entrevistados, valorizando empresas, produtos e serviços que os cativam e respeitam seus desejos e valores. “O prêmio vai além do ‘top of mind’, que é a primeira lembrança sobre uma marca. A gente pode ser lembrado por coisas boas ou ruins. A virtude do Estadão Marcas Mais é mostrar o significado e o potencial de transformação dessas marcas na vida das pessoas”, explica a CEO da Troiano Branding, Cecilia Russo Troiano.