Icon of the Seas: Passageiros pagam até US$ 100 mil para viajar no maior navio de cruzeiro do mundo

THE NEW YORK TIMES - Um homem se ajoelhou e beijou o tapete estampado com o logotipo do navio. Outro levantou sua esposa e a girou, extasiado por estar entre os cerca de 5 mil passageiros que embarcaram na viagem inaugural do maior navio de cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas.

Há meses, o navio de 250,8 mil toneladas, que pode transportar cerca de 8 mil pessoas, vem ganhando manchetes - inclusive algumas que criticam seu tamanho e seu potencial de causar danos ao meio ambiente. Mas os passageiros que desembolsaram de US$ 1,8 mil a US$ 100 mil e embarcaram no navio no Porto de Miami, na Flórida, em 27 de janeiro, disseram que nada poderia tê-los preparado para a escala da embarcação.

Viagem inaugural do Icon of the Seas começou em 27 de janeiro Foto: Paola Chiomante/Reuters

“É impressionante”, disse Christina Carvalho, uma contadora de 43 anos de Oakland, Califórnia, enquanto estava no Royal Promenade do navio, olhando para “The Pearl”, uma gigantesca instalação de arte cinética. “Parece ainda maior do que eu esperava”.

PUBLICIDADE Embora a Royal Caribbean tenha enchido o navio de comodidades para criar “as melhores férias em família”, a equipe de design da empresa tentou desafiar estereótipos negativos, como conveses lotados e longas filas. Em vez de paredes de aço, o interior é aberto e arejado, com janelas do chão ao teto para aproximar os passageiros da água e fazer com que a via central pareça menos com um shopping center. “Ao longo dos anos, nossos clientes nos disseram que, apesar de estarem no oceano, não se sentiam conectados a ele, portanto, com o Icon, queríamos levar água a todos os lugares”, disse Jennifer Goswami, diretora de desenvolvimento de produtos da Royal Caribbean International.

Estive a bordo do Icon of the Seas durante cinco dias de sua viagem inaugural de sete noites para o leste do Caribe. Aqui estão algumas de minhas conclusões:

Embarque

O embarque começa pelo aplicativo da Royal Caribbean. Depois de algumas falhas, levei 10 minutos para digitalizar os documentos de identificação, preencher um formulário de saúde e escolher um horário para o embarque.

No dia da viagem, fui para o Porto de Miami esperando um caos, mas, ao sair do táxi, fui recebida por um carregador que pegou minha mala e me conduziu ao terminal. Escaneei meu aplicativo, mostrei meu passaporte e passei pela segurança em menos de 10 minutos. Fiquei esperando para ver se outras pessoas tiveram uma experiência tão tranquila quanto a minha, mas havia apenas um fluxo constante de passageiros subindo o corredor.

Navio saiu de Miami em direção ao Caribe Foto: Paola Chiomante/Reuters

Espaço

O navio tem a sensação de uma cidade, com oito “bairros” distintos. Meu favorito, o Central Park, estava repleto de 20.000 espécies de plantas; era o lugar perfeito para passear ou ler em um banco. O Royal Promenade, com karaokê e um piano bar, podia ficar lotado e barulhento nos horários de pico.

As sete piscinas foram projetadas para diferentes estilos e grupos demográficos. A Hideaway é uma piscina infinita exclusiva para adultos, com DJs e coquetéis; outra piscina para adultos tem uma piscina infantil adjacente. Havia muitas espreguiçadeiras vazias para os banhistas em todo o navio.

Em nosso primeiro dia no mar, fiquei tão surpresa com a relativa ausência de multidões que caminhei pelo navio tentando encontrá-las. Mas com tantos locais, incluindo 40 restaurantes, bares e espaços de entretenimento, os passageiros estavam sempre se movimentando.

Procurando um espaço tranquilo em uma tarde, encontrei o Aquadome, uma área de descanso tranquila com janelas panorâmicas. Outros passageiros cochilaram lá.

Icon of the Seas, com 7 piscinas e cerca de 40 restaurantes Foto: Royal Caribbean

PUBLICIDADE Entretenimento e atividades Desde uma aula de simulador de surfe ao nascer do sol até dançar até tarde da noite na boate, o navio parece oferecer algo para todos, a maioria gratuitamente. O parque aquático com seis toboáguas foi uma grande atração. Um passeio, o Crown’s Edge, não é gratuito: a partir de US$ 49, ele o joga (em um arnês) acima do mar, deixando-o pendurado. Não é de surpreender que alguns passageiros tenham se sentido programados demais. “Há quase coisas demais para fazer”, disse Nancy Carter, 54 anos, enfermeira de Brighton, Inglaterra. “É difícil planejar o dia e, mesmo quando estamos ocupados fazendo algo, sentimos que estamos perdendo outra coisa.” Há uma academia de ginástica, pista de corrida, quadra de basquete e futebol, campo de putt-putt, pickleball, escalada e dança. Um centro de bem-estar e spa oferece tratamentos por um custo adicional. Tudo pode ser reservado no aplicativo; para atrações populares como o Crown’s Edge, é útil reservar com antecedência, pois as vagas se esgotam rapidamente.

Em relação ao entretenimento noturno, o “Aqua Action” foi um destaque, com artistas aquáticos se apresentando sob uma cachoeira de 12 metros, assim como o clube de comédia.

Família

No bairro de Surfside, há piscinas e restaurantes para adultos e crianças, para que as famílias possam passar um tempo juntas. Para os pais que desejam passar um tempo a sós, o centro de cuidados infantis Adventure Ocean tem áreas de recreação e programas para crianças de 6 meses a 12 anos, que estão incluídos na tarifa.

Há também um centro social para adolescentes, com jogos e música. “É um ótimo lugar para conhecer novas pessoas e fazer amigos”, disse Madison Foxx, de 14 anos, de Morrisville, na Carolina do Norte. Sua mãe, Ashley, uma promotora federal de 38 anos, disse que o navio manteve seus dois filhos entretidos e permitiu que ela tivesse tempo para ficar sozinha e passar um tempo de qualidade com a família.

“Eu posso relaxar e as crianças ficam felizes e ocupadas o dia todo”, disse ela. “Então, temos muitos momentos especiais juntos”.

Alimentação

Uma das maiores surpresas foi a variedade de opções gastronômicas.

O Windjammer Cafe e a sala de jantar principal eram as opções com tudo incluído mais movimentadas. Minha opção diária era o salão de alimentação Aquadome, com crepes feitos sob encomenda e uma barraca de comida grega. Outro favorito meu era o Pier 7, um restaurante em Surfside que servia tigelas de Buddha com atum cru, tostadas de camarão com manga e limão e outros pratos.

As refeições em restaurantes especializados, como o Giovanni’s Italian Kitchen e o Hooked Seafood, têm um custo adicional ou estão incluídas em alguns pacotes de alimentos e bebidas que variam de US$ 9,99 a US$ 115 por dia. Recomenda-se fazer reservas.

O Empire Supper Club oferece uma refeição de oito pratos acompanhada de coquetéis. Por US$ 200, o menu degustação incluiu filé de costela Wagyu, coelho e robalo coberto com pastinaca e beterraba vermelha.

Cabanas

Os preços das cabanas (que aumentaram recentemente devido à alta demanda) variam de US$ 2.699 por pessoa para uma cabana interna a mais de US$ 100 mil para uma casa de três andares com escorregador interno e quintal. Algumas acomodações familiares têm quartos conjugados e grandes terraços.

Apesar de ter apenas 204 pés quadrados, meu quarto com varanda para o mar não parecia apertado graças ao design minimalista e à vista.

O Royal Promenade é um dos ambientes planejados para os turistas dentro do navio Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo

Ambiente

A Royal Caribbean afirma que estabeleceu um novo padrão de sustentabilidade com esse navio, instalando sistemas avançados de tratamento de água e resíduos, entre outros recursos. Mas alguns grupos ambientalistas afirmam que a construção de um navio desse porte não é compatível com as metas de sustentabilidade de longo prazo do setor de cruzeiros.

A bordo, vi funcionários separando o lixo para retirar itens perdidos para reciclagem, e o plástico de uso único parecia ser mínimo; os passageiros recebiam copos reutilizáveis nas estações de bebidas.

O fato de os toboáguas permanecerem ligados, mesmo depois de terem sido fechados para os passageiros, me pegou de surpresa. Pareceu-me um desperdício desnecessário de energia. (A Royal Caribbean não respondeu a um pedido de comentário).

Os passageiros com quem conversei não pareciam muito preocupados com o potencial do navio de prejudicar o meio ambiente, com alguns argumentando que as viagens terrestres e aéreas também não são favoráveis ao clima.

Excursões

Nosso itinerário de sete noites começou com dois dias no mar. A primeira parada foi no dia 4 em Basseterre, a capital de São Cristóvão e Nevis. As excursões variavam de uma caminhada até o Monte Liamuiga a um passeio de comida e rum, com preços de US$ 39 a US$ 249. Escolhi uma excursão para velejar e mergulhar com tubo de respiração (US$ 155) e gostei da baía isolada, mas a praia estava lotada e cheia de turistas.

Uma excursão esperada por Foxx, a promotora federal, e outros foi Coco Cay, a ilha particular da Royal Caribbean. Quando perguntei sobre sua visita (liguei mais tarde, pois tive que desembarcar antes da excursão), ela disse que seus filhos adoraram os escorregadores e o mergulho com snorkel.

E ela voltaria a navegar no Icon of the Seas?

“Sim, mas talvez eu espere um pouco”, respondeu ela. “Quero que todos tenham a chance de experimentar”.

