Indústria farmacêutica pode ampliar lucros em US$ 254 bi até 2030 com IA, diz estudo

Segundo ele, a inteligência artificial promete acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos e criar novas formas de interação com o mercado, além de otimizar os custos de manufatura, materiais e cadeia de suprimentos.

Os resultados do estudo indicam que a área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) será a mais beneficiada, representando 26% do impacto total, seguida pela comercial (24%), com a IA gerando eficiência no desenvolvimento de novos medicamentos e abrindo novas formas de interação. As operações respondem por 39% dos casos, com resultados na eficiência dos custos de manufatura, materiais e cadeia de suprimentos. As funções de suporte da indústria farmacêutica representam 11% do impacto, considerando que a IA aumenta a velocidade e eficiência de processos de suporte, como TI, finanças, RH, jurídico e compliance.