A empresa britânica Britvic, que, entre outras várias marcas, produz o suco Maguary no Brasil, concordou em ser vendida à cervejaria dinamarquesa Carlsberg. A informação é do The Guardian.

Segundo o jornal, a empresa foi vendida por € 3,3 bilhões, cerca de R$ 17,9 bilhões. O acordo põe fim a uma série de investidas da empresa que tem como carro-chefe a cerveja Carslberg. As propostas anteriores foram recusadas pela Britvic por serem consideradas subvalorizadas. Ainda de acordo com o The Guardian, desta vez a oferta por ação foi de € 13,15, equivalente a R$ 71,30 por ação. O novo grupo receberá o nome de Carlsberg Britvic.

Nova empresa deverá se chamar Carlsberg Britvic, e vai combinar portfólios de refrigerantes e sucos da Britvic com a cerveja Carlsberg Foto: Britvic/Divulgação

PUBLICIDADE O acordo só será selado de fato se 75% dos acionistas da Britvic concordarem com a proposta apresentada. Fundada nos anos 1930 como British Vitamin Products Company, a Britvic possui 39 marcas em 100 países e tem licença exclusiva com a PepsiCo para produzir e vender diversas marcas. Ao The Guardian, a Carlsberg afirmou que a PepsiCo não cancelará seu contrato de engarrafamento com a Britvic após a mudança de controle. A aquisição também promete economias anuais de cerca de 100 milhões de euros (R$ 586,9 milhões) no decorrer de cinco anos.

Marcas no Brasil

Segundo o site da Britvic, a empresa opera com 16 produtos diferentes do Brasil. Além da Maguary, empresa criada em 1953 e que foi vendida à Britivic, ela oferece águas de coco em Tetra Pak (Puro Coco e Coco Refresh), Nuts, uma marca de leite de amêndoas, e os energéticos Flying Horse e Extra Power, e a linha de sucos Dafruta.