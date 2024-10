The Economist: alta do ouro é um mau presságio para o poder do dólar

Não faz muito tempo, o ouro parecia ter perdido seu brilho. Nas décadas após o presidente Richard Nixon ter abandonado o padrão ouro em 1971, o metal amarelo caiu em desgraça com os bancos centrais, que passaram a acumular suas reservas em dólares. Nas décadas de 1980 e 1990, os investidores e as famílias ficaram cansados de seus retornos miseráveis.

PUBLICIDADE Os “goldbugs” foram descartados como excêntricos e vendedores de desgraças. O ouro era atraente quando forjado em uma bugiganga brilhante e útil na fabricação especializada, mas dificilmente era um ativo financeiro sério. Como ele brilha agora. Seu preço aumentou em um terço desde o final de 2023, atingindo o recorde de quase US$ 2.750 (R$ 15,675) por onça troy. A corrida tem sido alimentada por guerras, inflação e libertinagem fiscal em todo o mundo, que têm atraído escritórios familiares e compradores da Costco.

No entanto, talvez nenhum outro comprador tenha sido tão voraz quanto os bancos centrais do mundo, que abocanharam centenas de toneladas do material nos últimos dois anos. O ouro agora representa 11% de suas reservas, ante 6% em 2008. Essa mudança traz consigo consequências importantes para o domínio dos Estados Unidos no sistema financeiro global. Mesmo que o dólar permaneça incontestado como a moeda de reserva mundial, seu poder está diminuindo.

Alguns bancos centrais estão comprando barras físicas de ouro e colocando em cofres Foto: StudioDin/Adobe.Stock

Para alguns bancos centrais, o interesse pelo ouro reflete a ansiedade sobre o estado do mundo. Outros têm uma preocupação mais restrita: o fato de sua dependência do dólar, sempre incômoda e irritante, ter se tornado perigosa. A compra tem sido entusiasmada na China, Índia e Turquia, e começou a se intensificar na primavera de 2022, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, e os Estados Unidos e seus aliados procuraram paralisar a Rússia financeiramente, usando sanções.

Essas sanções incluíram o congelamento de cerca de US$ 280 bilhões (R$ 1,5 trilhão) em ativos estatais mantidos no exterior e a retirada dos bancos russos do swift, um serviço de mensagens interbancárias crucial para a realização de pagamentos internacionais. A Visa e a Mastercard, empresas americanas que processam transações com cartões de débito e crédito em quase todos os países do mundo, também se retiraram da Rússia.

Daí a busca por alternativas ao dólar à prova de sanções. Alguns bancos centrais estão comprando barras físicas de ouro e colocando nos cofres, o que sugere que eles querem se proteger de uma guerra econômica. Os países preocupados com o poder dos Estados Unidos também estão tentando negociar com suas próprias moedas. De acordo com o Federal Reserve, a parcela do comércio de produtos chineses faturada em yuan subiu para um quarto, de um décimo em 2020.

Publicidade

Autoridades do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - que se reuniram esta semana em uma cúpula do Brics em Kazan, no Volga - estão trabalhando para criar um novo conjunto de trilhos de pagamento transfronteiriço que contornaria o sistema bancário correspondente baseado em dólares que predomina atualmente. Há alguns anos, a ideia de que os bancos centrais poderiam emitir tokens e usá-los para liquidar transações internacionais de forma rápida e barata seria um sonho impossível.

Mas o Bank for International Settlements (BIS), o banco central dos bancos centrais, está desenvolvendo esse sistema. Ele está sendo usado para transações de teste ao vivo. O mecanismo de pagamentos do BIS não foi projetado para os Brics, mas poderia servir de modelo para um novo sistema.

O que tudo isso significa para o poderoso dólar? Desde que a China emergiu como uma força econômica, surgiram preocupações de que o dólar seria substituído como moeda de reserva, da mesma forma que ele próprio suplantou a libra esterlina há um século. No entanto, basta observar as ações dos bancos centrais nos últimos anos para ver que não existe uma moeda de reserva de segundo recurso.

Os bancos centrais preocupados com sanções estão recorrendo ao ouro, não ao yuan. Em vez de criar um sistema de pagamentos totalmente novo, os Brics poderiam simplesmente ter concordado em usar uma de suas moedas para o comércio entre eles. Eles não o fizeram. Os fabricantes chineses podem estar faturando em yuan, mas o comércio bilateral entre o Brasil e a Índia não será liquidado por meio de Pequim.

Portanto, o dólar não será desalojado do posto de moeda de reserva do mundo. A tecnologia pode estar pronta, mas a expansão de novos trilhos de pagamentos internacionais exige um grau de cooperação e confiança entre os Brics que talvez ainda não exista. Mesmo que isso acontecesse, muitos dos privilégios do dólar - maior poder de compra, rendimentos mais baixos - permaneceriam. No entanto, o poder que foi conferido ao dólar por seu status de moeda de reserva está diminuindo. As reservas dos bancos centrais mantidas em ouro físico estão fora do alcance do Tio Sam. À medida que mais países realizarem mais transações sem passar pelo sistema bancário americano, as sanções se tornarão menos eficazes. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.