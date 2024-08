Tupy faz parceria com Seara Alimentos para montar bioplanta com resíduos de suínos e aves

O montante de investimento no projeto é estimado entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões, com aporte total da Tupy. O empreendimento, terceiro da empresa nesse segmento de negócio, será instalado na região de Seara, município catarinense. “Com esse projeto estamos dando um salto em termos de escala em bioplantas”, disse Fernando de Rizzo, presidente da Tupy, em entrevista exclusiva ao Estadão. “A partir da aquisição da MWM, especializada em motores e em geradores elétricos, abriu-se uma porta para avançarmos no agronegócio”, afirmou.

Segundo Rizzo, o Brasil tem um potencial enorme a ser explorado nessa área, o que pode viabilizar a montagem de dezenas de bioplantas no futuro. “O País tem uma população estática de 23 milhões de suínos e 1,6 bilhão de aves de corte. De biometano, é produzido menos de 3% do que se pode fazer com resíduo gerado. Se utilizasse a totalidade, poderia substituir 70% do diesel consumido pela frota brasileira com biometano”, informa.