Weg anuncia investimento de R$ 670 milhões no México e no Brasil nos próximos cinco anos

A Weg anunciou nesta quarta-feira, 18, investimentos de aproximadamente R$ 670 milhões ao longo dos próximos cinco anos na expansão da capacidade de verticalização dos negócios de transformadores e motores elétricos no México e no Brasil.

Em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, no México, os investimentos serão destinados para a construção de um novo prédio para fabricação de fios, na cidade Atotonilco de Tula, além da aquisição e instalação de equipamentos. O investimento previsto é de, aproximadamente, R$ 336 milhões ao longo dos próximos cinco anos, e o objetivo é atender à demanda de fios e cabos empregados nos negócios de transformadores e motores elétricos na América do Norte.

No Brasil, Weg expandirá fábrica de fios e prédio de fundição, além de modernizar o maquinário Foto: Jonne Roriz/Estadão

Já no Brasil, serão destinados R$ 169 milhões ao parque fabril de Itajaí, e R$ 165 milhões ao de Guaramirim, ambos no Estado de Santa Catarina.

Em Itajaí, com um cronograma estimado de cinco anos, a companhia expandirá em 9.500 m² sua fábrica de fios, atualmente com 8.500 m², para atender a demanda atual e projetada para transformadores no Brasil. Em Guaramirim, o plano consiste na expansão de um dos prédios da fundição, atualmente com 11.000 m², em mais 6.000 m², e modernizar o maquinário, com duração prevista de cinco anos.

Segundo a empresa, a iniciativa reforça a estratégia de desenvolvimento sustentável de seus negócios, investindo na verticalização dos processos industriais e buscando otimização de recursos, custos e prazos de entrega dos seus produtos.