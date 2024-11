Análise | Rolf Kuntz: pacote anunciado por Haddad impõe um grande teste para o governo

Se o pacote prosperar, os efeitos positivos poderão ir além do maior controle do endividamento público. O orçamento federal passará a incluir todos os compromissos de gastos, com possível ganho para a eficiência administrativa. O salário mínimo será reajustado pela mesma regra do pacote fiscal, com aumento máximo de 2,5% acima da inflação, e isso limitará a variação de benefícios vinculados. Pela regra em vigor até agora, o aumento real do salário básico tem como base a inflação mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Esse crescimento é referência para a elevação de despesas vinculadas.

Na melhor hipótese indicada pelo Ministério da Fazenda, a aplicação do pacote permitirá uma economia de cerca de R$ 72 bilhões em dois anos. Mas um ajuste duradouro e significativo das contas da União dependerá de mudanças básicas e de grande alcance financeiro e político. Será preciso, por exemplo, desvincular da receita a evolução dos gastos com educação e saúde. Há uma enorme diferença entre despesa vinculada e despesa útil e bem executada. Isso tem sido evidenciado - para citar um exemplo bem conhecido - pelas emendas parlamentares destinadas a objetivos de interesse pessoal e paroquial, com enorme desperdício de dinheiro da União.