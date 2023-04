WhatsApp libera no Brasil pagamentos pelo aplicativo a partir desta terça-feira

O WhatsApp começa a operar nesta terça-feira, 11, os pagamentos de pessoas para empresas através do aplicativo, autorizados pelo Banco Central em março. O serviço, que utiliza cartões de crédito, débito e pré-pagos, entra no ar com a participação de 15 bancos, três empresas de adquirência e das duas principais bandeiras do mercado.

Para fazer pagamentos, o cliente final cadastra no WhatsApp um cartão, do qual os valores enviados serão debitados. É o mesmo esquema de operação das transferências entre pessoas, iniciadas em 2021. As principais mudanças estão na ponta dos lojistas que aceitarão o pagamento: eles farão a adesão através do WhatsApp Business, versão do aplicativo de mensagens voltada a empresas, e nele, escolherão a empresa de maquininhas com que operarão.

Clientes poderão pagar no WhatsApp com cartão de débito, crédito e pré-pago. Foto: Foto: Dado Ruvic/Reuters

Nas transferências de pessoa para pessoa, a Cielo detém a exclusividade do processamento de transações. Nos pagamentos para empresas, o modelo é de plataforma aberta, com a participação de mais agentes. Além da líder de mercado, em um primeiro momento, participam das transações a Rede, do Itaú Unibanco, e o Mercado Pago.

Entre os emissores, estão conectados ao sistema Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Inter, Mercado Pago, Neon, Next, Nubank, Santander, Sicoob e Sicredi. O Itaú Unibanco, que é líder em transações com cartões no País, deve entrar no sistema em breve, segundo o WhatsApp.

Disponibilidade e segurança

O serviço é gratuito para os usuários, e os clientes já podem cadastrar cartões. Para as empresas, o lançamento será gradual ao longo dos próximos meses, e o cadastro incluirá uma conexão a uma das adquirentes compatíveis. É preciso estar com o WhatsApp atualizado para a versão mais recente para utilizar a funcionalidade.

Qualquer empresa poderá aceitar pagamentos através do WhatsApp, mas a Meta acredita que o maior potencial é entre as pequenas e médias, que têm recorrido ao aplicativo para fazer vendas online sem precisar criar sites, por exemplo.

A plataforma da Meta (ex-Facebook) tem ressaltado que a segurança aplicada nas transações é a mesma adotada em outras formas de pagamento via cartões. “Estamos confortáveis com o que desenhamos em termos de segurança”, disse ao Broadcast o chefe do WhatsApp na América Latina, Guilherme Horn. “Não fica nenhum dado no celular, é tudo tokenizado pelas bandeiras.”

Essa camada de segurança significa que quando o cartão é cadastrado no aplicativo, vira uma credencial, que protege dados como o número, o código verificador e a validade. É algo similar ao que já acontece nas carteiras digitais, como a Apple Wallet e o Google Pay. Além disso, o usuário terá de criar uma senha específica para realizar transações.