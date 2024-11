Um estudo indicou quais são as modalidades de golpes de Pix mais recorrentes por faixa etária. Segundo a sondagem, em cinco das seis faixas etárias analisadas o golpe mais comum é o de compra de um produto ou serviço de uma loja ou perfil falso, que atinge o seu maior índice entre aqueles com menos de 18 anos: 58%.

O estudo, denominado Golpes com Pix 2024, foi realizado pela Silverguard, uma empresa de proteção financeira criada por Márcia Netto após ver o pai perder R$ 15 mil justamente em um golpe. Conheça a história da empresa neste link.

Compra de um produto ou serviço de uma loja ou perfil falso é o mais recorrente entre os golpes do Pix Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Confira abaixo quais são os golpes de Pix mais comuns segundo as faixas etárias, segundo o estudo.

Menos de 18 anos

Compra de um produto ou serviço de uma loja/perfil falso (58%);

Falsa oportunidade de multiplicar e investir dinheiro (21%);

Compra de produto de uma pessoa que teve sua rede social hackeada (7,5%)

De 18 a 29 anos

Compra de um produto ou serviço de uma loja/perfil falso (52%);

Falsa oportunidade de multiplicar e investir dinheiro (16,5%);

Falsa oportunidade de emprego e renda (6%).

De 30 a 39 anos

Compra de um produto ou serviço de uma loja/perfil falso (42%);

Falsa oportunidade de multiplicar e investir dinheiro (16%);

Falsa oportunidade de emprego e renda (10%).

De 40 a 49 anos

Compra de um produto ou serviço de uma loja/perfil falso (41%);

Falsa oportunidade de multiplicar e investir dinheiro (13%);

Impostor pedindo dinheiro emprestado e/ou ajuda (11%).

De 50 a 59 anos

Compra de um produto ou serviço de uma loja/perfil falso (35%);

Impostor pedindo dinheiro emprestado e/ou ajuda (27%);

Golpe da falsa central de atendimento do banco (8%).

Mais de 60 anos

Impostor pedindo dinheiro emprestado e/ou ajuda (48%);

Compra de um produto ou serviço de uma loja/perfil falso (18%);

Golpe da falsa central de atendimento do banco (7%).

Como o levantamento foi feito?

O levantamento foi elaborado a partir de dados do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, recebidos pelo Banco Central (BC) em 2023 e obtidos pela empresa via Lei de Acesso à Informação (LAI). Os pesquisadores também analisaram 5.000 denúncias de vítimas atendidas pela Central SOS Golpe, uma central gratuita de denúncias de golpes, recebidas de janeiro a junho de 2024.

As ligações telefônicas são as que mais causam prejuízos financeiros, chegando a uma perda média de R$ 5.100. Além disso, uma em cada quatro dessas ligações é um golpe chamado spoofing, onde os criminosos fingem ser um número de telefone conhecido.

Por renda

O estudo indicou que tanto ricos quantos pobres são vítimas de golpes de Pix, porém, existem diferenças dos motivos quanto a renda é analisa.

Algumas táticas são mais comuns e com maior prejuízo para as classes AB, C ou D e E. Em média, o prejuízo de um golpe com Pix é de R$ 2,1 mil. Veja baixo a média de valores e prejuízos mais comuns por classe social.

Classe A e B

Média de prejuízo do golpe de multiplicar dinheiro/investimento falso é de R$ 28,7 mil;

Empréstimo falso (R$ 23,6 mil);

Pedido de cirurgia/tratamento para um conhecido (R$ 12,9 mil).

Classe C

A média de prejuízo do golpe do falso emprego ou renda extra é de R$ 9,8 ,mil;

Multiplicar dinheiro/investimento falso: R$ 9,6 mil;

Pagar para receber um saldo/dinheiro indevido: R$ 6,7 mil.

Classe D e E

Média de prejuízo do golpe do falso emprego ou renda extra é de R$ 3,2 mil;

Impostor pedindo dinheiro ou ajuda: R$ 2,2 mil;

Multiplicar dinheiro/investimento falso: R$ 2 mil.