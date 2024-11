Prêmio Mobilidade Estadão chega à 5ª edição

Como em anos anteriores, a premiação é dividida em etapas. Primeiro, os jornalistas que compõem as equipes do Jornal do Carro, do Estradão, do MotoMotor e do Mobilidade selecionam dez produtos e serviços de cada categoria. A partir de critérios definidos previamente, são definidos três finalistas para cada uma das categorias envolvidas na premiação. Depois disso, começa a votação popular - exceto a trilha Estradão, cujos vencedores são definidos exclusivamente pelo júri.

Além disso, os vencedores das categorias Carro do Jornal do Carro e Moto do MotoMotor também são definidos pela redação. Neste ano, o Prêmio Mobilidade traz 16 novas categorias, como Melhor Elétrico até R$ 200 mil, Melhor Pós-Venda, Melhor Locadora/Serviço de Assinatura e Melhor Distribuidora de Combustível, entre outras.