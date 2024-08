Quem é Gustavo Pimenta, novo presidente da Vale, e quais seus desafios?

Ainda que privatizada há 27 anos, a Vale depende de autorizações públicas, além de operar ferrovias sob concessão. Os demais sócios privados também têm negócios com o governo, como é o caso da Cosan e do Bradesco.

Bartolomeo era considerado um quadro técnico, respeitado pelo mercado e de grande eficiência. Mas sofria resistência da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que já havia demonstrado nos bastidores o interesse em trocar o executivo. A alegação era que o desempenho da Vale, frente a concorrentes, deixava a desejar, além do que setores enxergavam como fragilidades do executivo no campo institucional, na relação com autoridades em Brasília e nas comunidades onde a mineradora opera.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou, sem sucesso, emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na presidência da empresa e também no conselho de administração. Em entrevista no começo do ano, o presidente disse que a “Vale não pode pensar que é dona do Brasil” e que precisa estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo, o que reforçou a ideia de que Lula deseja interferir na companhia.