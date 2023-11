Reforma tributária: veja o que mudou na proposta aprovada no Senado em relação ao texto da Câmara

BRASÍLIA - Após quatro meses de tramitação no Senado, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária foi aprovada nesta quarta-feira, 8 - e agora retornará à Câmara para nova análise dos deputados.

Para conseguir os votos, o relator da reforma na Casa, senador Eduardo Braga (MDB-AM), teve de ceder em vários pontos, incluindo novos setores nas listas de tratamento tributário diferenciado – via alíquota reduzida ou regime específico. Dentre eles, saneamento, turismo, clubes de futebol e profissionais liberais, como médicos e advogados.

Reforma tributária foi aprovada em dois turnos no Senado, por 53 votos a 24. Foto: Wilton Junior/Estadão

De última hora, o relator ainda acatou outras seis emendas, prevendo, por exemplo, alíquota reduzida para o setor de eventos, além de uma subemenda criando um fundo para os Estados do Norte.

Os senadores também tornaram obrigatório o sistema de cashback (devolução do imposto) na conta de luz e na compra do gás de cozinha pela população de baixa renda. Na busca por apoio dos governadores, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) ganhou um aporte extra de R$ 20 bilhões, chegando a R$ 60 bilhões.

Veja a seguir as principais mudanças que a proposta sofreu no Senado em relação ao texto aprovado na Câmara, no dia 6 de julho.

Alíquota reduzida

O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), ampliou o número de setores que terão tratamento diferenciado no novo sistema de impostos. Os seguintes segmentos foram contemplados na lista de alíquota reduzida, ou seja, com desconto de 60% na alíquota-padrão do IVA (Imposto sobre Valor Agregado):

Comunicação institucional

Produtos de limpeza (limitado a produtos majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda)

Setor de eventos

Nutrição enteral ou parenteral (que previnem ou tratam complicações da desnutrição)

Já os serviços de transporte coletivo intermunicipal e interestadual saíram da alíquota reduzida e foram para o regime específico.

Para atender ao lobby da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Braga criou, ainda, uma quarta alíquota do IVA, com desconto de 30%, para beneficiar os profissionais liberais que têm atividades regulamentadas.

Nesta categoria estão médicos, advogados, contadores, engenheiros, dentistas, arquitetos, dentre outros. Na avaliação do relator, o texto aprovado na Câmara aumentava muito a cobrança sobre esses profissionais. Por isso a criação de uma faixa intermediária.

O texto impôs a obrigatoriedade de revisão a cada cinco anos das chamadas exceções, para avaliação de custo-benefício.

Regimes específicos

O Senado também ampliou a lista de setores que serão contemplados no regime específico de tributação.

Agências de viagem

Concessão de rodovias

Missões diplomáticas

Serviços de saneamento

Telecomunicações

Sociedades Anônimas do Futebol

Isenções

Os senadores concederam, ainda, isenção (alíquota zero) para os seguintes segmentos:

Serviços prestados por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) sem fins lucrativos

Aquisição de medicamentos e dispositivos médicos adquiridos pela Administração Pública e por entidades de assistência social sem fins lucrativos

Atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística

Compra de automóveis por taxistas

Imposto seletivo

O relator ampliou a extensão do Imposto Seletivo (IS), também chamado de “imposto do pecado”, que vai incidir sobre produtos danosos à saúde ou ao meio ambiente. Na extração - de produtos como petróleo e minério -, será cobrada uma alíquota de até 1%.

O imposto seletivo também vai incidir sobre armas e munições, exceto quando destinadas à administração pública. O texto diz, porém, que o tributo não será cobrado sobre energia elétrica e telecomunicações.

Cesta básica

O relator atendeu a um pedido do Ministério da Fazenda e criou dois tipos de cesta básica. Uma totalmente desonerada, formada por itens de alimentação voltados à população de baixa renda. E outra estendida, que terá alíquota reduzida e um sistema de cashback (devolução dos tributos pagos) voltado exclusivamente às famílias mais pobres.

O desenho atende a apelos da equipe econômica, que busca restringir o número de itens alimentícios com IVA zero. De olho nas leis complementares que vão regulamentar a reforma, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) já se movimenta para garantir a inclusão de itens que considera essenciais na cesta básica isenta.

Cashback

Além de prever devolução do imposto pago a famílias de baixa renda na cesta básica estendida, o texto aprovado no Senado instituiu um cashback obrigatório na conta de luz e no botijão de gás adquiridos por famílias vulneráveis.

Trava para evitar aumento da carga tributária

O relator criou uma trava para evitar o aumento da carga tributária. A trava institui um teto de referência, com base na média da arrecadação no período de 2012 a 2021, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

A alíquota de referência dos novos tributos que serão criados com a reforma será reduzida caso exceda esse teto de referência. Essa foi uma demanda do setor produtivo, temeroso de aumento dos impostos pelo governo federal, Estados e municípios com a mudança do sistema tributário.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional

Em busca de apoio dos governadores, Braga elevou de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões o valor do aporte da União ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), que vai compensar o fim dos incentivos fiscais para os Estados.

O relator também definiu os critérios para o rateio do fundo, que haviam ficado em aberto no texto da Câmara: 70% será distribuído segundo o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 30% via tamanho da população.

Novo fundo

Em um acordo de última hora, o relator fez uma nova concessão para contemplar Estados da região Norte que têm Áreas de Livre Comércio. Uma subemenda de Braga, aprovada após a votação em primeiro turno, instituiu o Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental (que inclui Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima) e do Amapá.

Setor automotivo e biocombustível

O texto prorroga até 31 de dezembro de 2032 incentivos tributários concedidos a montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A regra vale para projetos aprovados até 31 de dezembro de 2024 e proíbe a majoração do benefício.

Braga também acolheu emendas que estendem os benefícios fiscais ao setor automotivo a projetos relacionados à produção de veículos movidos a biodiesel, isoladamente ou em conjunto com gasolina, nos termos de lei complementar.

As emendas atendem a interesses do agronegócio, sobretudo dos produtores de soja que se beneficiam da cadeia do biodiesel, e também de governadores do Nordeste e Centro-Oeste.

Bancos

Braga acatou uma emenda que prevê a manutenção, em caráter geral, da carga tributária das operações financeiras e, em específico, das realizadas no âmbito do FGTS e dos demais fundos garantidores.

Zona Franca

A Cide, tributo que já existe, poderá incidir sobre importação, produção ou comercialização de bens que concorram com itens produzidos na Zona Franca de Manaus.

Premiação a esforço arrecadatório para evitar ‘caroneiros’

O texto incorpora uma mudança na regra de divisão do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que será de competência de Estados e municípios, com o objetivo de criar estímulos para os gestores locais melhorarem a eficiência da arrecadação e evitar os chamados “caroneiros” - governadores e prefeitos que pegam carona no aumento de receita dos vizinhos, sem esforço para ampliar a própria base de tributação.

Isso porque, durante as primeiras décadas da transição, a maior parte da receita que cada Estado e prefeitura vai receber seria proporcional à média da arrecadação entre 2024 e 2028 de cada ente. Assim, havia o temor de que, após um incentivo inicial, os gestores “relaxem”, porque não haveria mais estímulos para ampliar a receita – uma vez que a fatia de cada um já estará estipulada.

O novo texto cria então um fator de ajuste, de forma que os entes que aumentarem sua arrecadação ao longo do tempo, comparativamente aos demais, receberão uma parcela maior do montante a ser redistribuído.

Comitê Gestor

O texto instituiu o Comitê Gestor no lugar do Conselho Federativo, órgão para gerir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será criado para substituir e unificar o ISS (municipal) e o ICMS (estadual);

O Congresso Nacional poderá convocar o presidente do Comitê Gestor e solicitar informações, como já acontece com os ministros.

O relator acatou ainda uma emenda que atende a um pleito dos Fiscos, que determina que a representação do órgão será feita por integrantes das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos Estados, Distrito Federal e municípios.