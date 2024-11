O Nomade foi apresentado oficialmente no dia 13 deste mês, durante o evento Expo Motorhome, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR). A estimativa dos organizadores do evento é a de que o setor movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em 2023, uma ampliação de 30% em relação ao ano anterior, incluído na conta veículos e barracas.

Com o modelo, a Marcopolo não apenas entra no mercado com expectativas de expansão nacional e internacional, mas também com o olhar voltado para o desenvolvimento de novos modelos que prometem enriquecer ainda mais seu portfólio. Acesse a reportagem completa para conhecer todos os detalhes do veículo, dados do mercado e a expectativa da Marcopolo ao entrar neste mercado.