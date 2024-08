Sinais divergentes nublam expectativas sobre a economia dos Estados Unidos

Esses desafios repercutem numa economia instável, dando origem a uma questão central: na longa batalha para reduzir a inflação e evitar a recessão, chegamos a um ponto de virada?

Até recentemente, os Estados Unidos pareciam estar a caminho de um “pouso suave”, com a inflação caindo, o emprego alto e o crescimento estável. Eventos das últimas semanas, no entanto, minaram a confiança nessa perspectiva, com alguns economistas prevendo chances maiores de recessão, e outros dizendo que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) precisa cortar as taxas de juros mais rapidamente para evitar uma. A incerteza pesa nos planos e decisões de consumidores e empresas de todos os tamanhos.