Alto Escalão: Paula Bellizia está na AWS

SegPartners. Alexandre Camillo (ex-Susep) foi eleito presidente do conselho.

Delfia. Promoveu Liana Camila Burato Antunes a head de Experiência & Operações de Tecnologia.

Dow. Leticia Jensen passa a VP comercial para o Embalagens e Plásticos Especiais (P&SP) na América Latina, no lugar de Izabel Assis, que responde por América do Norte. E Gerson Leite assume a fábrica de silício metálico no Pará.

iD\TBWA. Thiago Fernandes foi promovido a líder de Mídia e Dados.

LePub. A agência anuncia Aline Garcia (ex-Google) como diretora executiva de negócios e operações. Play9. Renata Sayão (ex-Publicis) vai liderar audiovisual.