Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão consultar as imagens dos cartões de resposta a partir das 10h desta terça-feira, 10. O material ficará disponível na área do candidato, na mesma página em que foi feita a inscrição para o concurso. Com o documento, o candidato pode conferir as respostas com o gabarito oficial.

PUBLICIDADE O processo de digitalização dos cartões de resposta começou na primeira semana de setembro, na sede da Cesgranrio, banca responsável pelo concurso, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. “A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado”, informou a pasta em seu site oficial. Nas próximas etapas, serão divulgadas as notas das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva, no dia 08 de outubro. Será possível entrar com pedido de revisão das notas da discursiva até o dia 9 de outubro. A divulgação do resultado definitivo do concurso está prevista para 21 de novembro. A convocação para posse e a realização de cursos de formação deve começar em janeiro de 2025.

Como consultar o cartão de resposta do CNU?

Para acessar as imagens dos cartões de resposta, é preciso entrar na área do candidato, disponível aqui. É preciso fazer login com a conta gov.br. Após o login, procure a opção do cartão de resposta.

Candidatos chegam para realização do Concurso Nacional Unificado em faculdade no Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Cronograma do CNU