Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o ‘Enem dos Concursos’, que entraram com pedido de revisão da nota da prova discursiva já podem consultar o resultado. Ele está disponível na área do candidato da banca organizadora, a Cesgranrio.

As provas do concurso promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foram aplicadas em 18 de agosto em 228 cidades e contou com 970.037 participantes. Eles concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

As notas das provas já estão disponíveis desde o dia 8 deste mês. Veja abaixo como consultar.

Entre na área do candidato, no mesmo site da Fundação Cesgranrio em que fez a inscrição, o https://cpnu.cesgranrio.org.br/login;

O acesso é feito com login e senha da conta gov.br, assim como os demais procedimentos já realizados

Segundo o cronograma, também nesta quinta-feira será a convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai).

Também nesta quinta-feira será dado o início do prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararam com deficiência. Eles serão feitos até o dia 25 de outubro.

As provas do CNU foram aplicadas em 18 de agosto em 228 cidades Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Confira abaixo o cronograma atualizado

17 de outubro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva;

17 de outubro: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai);

17 a 25 de outubro de 2024: Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência;

2 e 3 de novembro: Verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas:

4 de novembro: Resultado preliminar da avaliação de títulos:

4 e 5 de novembro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos;

13 de novembro: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

13 e 14 de novembro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

19 de novembro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos;

21 de novembro: Previsão de divulgação dos resultados finais.