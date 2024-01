O Concurso Público Nacional Unificado ofertará 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. A vaga com o maior salário, de R$ 22.921,71, é a de Auditor-Fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego. A posição está prevista no edital do Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) e o candidato pode ter formação superior em qualquer área.

Em seguida, os melhores salários são das vagas de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com remuneração de R$ 20.924,80. Essas vagas estão disponíveis no Bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os candidatos podem ser de qualquer área do conhecimento, desde que tenham certificado de conclusão ou diploma de instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Leia também

Governo realizará "Enem dos Concursos" como forma de otimizar a contratação de funcionários para a administração pública Foto: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash

Com o mesmo salário há também a vaga de Analista de Comércio Exterior no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disponível no edital do Bloco 6. O candidato pode ter formação superior em qualquer área do conhecimento.

O terceiro melhor salário do Concurso Nacional Unificado é o da vaga de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia na Agência Nacional de Energia Elétrica, com remuneração de R$ 16.413,35. As vagas de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, também possuem esse salário.

Continua após a publicidade

Vagas por salário

Abaixo, é possível conferir os salários das vagas disponíveis em cada órgão. Na aba “Pesquisar na tabela”, é possível filtrar vagas pelo órgão, cargo ou salário inicial.

Editais e inscrições

Os oito editais do concurso, publicados na quarta-feira, 10, estão disponíveis neste link.

As inscrições, que estarão abertas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro, serão feitas pela plataforma Gov.br, com preenchimento de formulários e anexação de documentos que constam em edital. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma Gov.br (ouro, prata ou bronze). A realização da prova será no dia 5 de maio, em dois turnos (manhã e tarde).

Governo publica edital do Concurso Nacional Unificado Foto: Divulgação/Governo Federal

Continua após a publicidade

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será em 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto, terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.