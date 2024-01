O Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos Concursos”, selecionará 6.640 servidores públicos para 21 órgãos diferentes.

De acordo com os editais (disponíveis neste link), publicados na quarta-feira, 10, há vagas para diversas áreas do conhecimentos com salários que podem chegar até R$ 22,9 mil.

As vagas, de nível médio e superior, estão alocadas em oito blocos temáticos, cada um com seu edital próprio. No momento da inscrição, o candidato pode escolher competir por mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco. Veja os blocos:

Bloco 1 - Administração e Finanças Públicas

Administração e Finanças Públicas Bloco 2 - Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação

Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação Bloco 3 - Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário Bloco 4 - Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação Bloco 5 - Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Políticas Sociais, Justiça e Saúde Bloco 6 - Trabalho e Previdência

Trabalho e Previdência Bloco 7 - Dados, Tecnologia e Informação

Dados, Tecnologia e Informação Bloco 8 - Nível Intermediário

Abaixo, é possível conferir os salários das vagas disponíveis em cada órgão. Na aba “Pesquisar na tabela”, é possível filtrar vagas pelo órgão, cargo ou salário inicial.

Inscrições

As inscrições, que estarão abertas entre o dia 19 de janeiro e 9 de fevereiro, serão feitas pela plataforma Gov.br, com preenchimento de formulários e anexação de documentos que constam em edital. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma Gov.br (ouro, prata ou bronze). A realização da prova será no dia 5 de maio, em dois turnos, manhã e tarde.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será em 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades, em todas as unidades da federação. De acordo com o governo, o objetivo do Concurso Público Nacional Unificado é garantir igualdade de acesso aos cargos públicos efetivos, além de padronizar os procedimentos de aplicação das provas.