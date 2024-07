Uma nova funcionária de uma empresa saiu para almoçar, não voltou mais e bloqueou todos os ex-colegas de trabalho, segundo diz uma publicação que viralizou no X, ex-Twitter, com mais de 191 mil curtidas e 13 mil compartilhamentos.

A postagem com o suposto pedido de demissão foi feita no dia 2 de julho. Em uma nova postagem no dia 4 de julho, o autor do texto menciona que o RH da empresa ligou pedindo desculpas para a funcionária. O nome da empresa, autores envolvidos e onde isso ocorreu não foram revelados.

Post em X, ex-Twitter, diz que funcionária nova saiu para almoçar, não voltou mais e bloqueou ex-colegas de trabalho Foto: @vcefeio via Twitter