Magalu, Marfrig e outras empresas têm mais de 400 vagas de emprego abertas; confira

Apesar do crescimento do desemprego visto no País, de 8,6% em fevereiro, empresas como a varejista Magazine Luiza, a empresa de alimentos Marfrig e o Grupo Astra, do mercado da construção civil, estão com mais de 400 vagas abertas para diferentes áreas. Somente o Magalu oferece mais de 200 posições.

As oportunidades variam de vagas de aprendiz e estágio até posições de liderança. Há oportunidades para trabalho remoto e também no esquema híbrido ou presencial, em diferentes Estados do País, incluindo vagas para pessoas com deficiência. Confira mais detalhes:

Magalu tem cerca de 200 vagas abertas no modelo presencial ou remoto Foto: Felipe Rau/Estadão

Magazine Luiza (Magalu)

A empresa oferece mais de 200 vagas para trabalho presencial ou remoto em diferentes cidades ao redor do País.

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis. Há posições para jovem aprendiz, vendedor, assistente administrativo, agente de relacionamento (call center), analista de dados, desenvolvedor fullstack, entre outros.

As inscrições podem ser feitas através do site da empresa.

Continua após a publicidade

Marfrig

A empresa de alimentos Marfrig, líder mundial na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, está com cerca de 60 vagas de emprego abertas.

Há oportunidades nas unidades de Tangará da Serra (MT), Várzea Grande (MT), Bataguassu (MS) e Chupinguaia (RO) para diferentes vagas, como analista e auxiliar operacional, analista financeiro e especialista logístico.

As inscrições podem ser feitas através do site.

Grupo Astra

O Grupo Astra é um dos mais importantes fornecedores para o mercado da construção civil, composto pela Astra e a Japi - atuante no segmento de louças, metais sanitários e acessórios para jardinagem e vasos decorativos.

Continua após a publicidade

As duas empresas têm mais de 30 vagas para diversas áreas, como administrativo, produção e comercial, em diferentes níveis hierárquicos. As oportunidades são nas cidades de Jundiaí (SP), Campinas (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

Inscrições estão disponíveis nos sites da Japi e Astra.

Omie

A plataforma de gestão em nuvem Omie tem cerca de 10 vagas em aberto para cargos no setor de tecnologia e para executivo de contas e vendas. Há posições para trabalho remoto ou presencial, em São Paulo.

As inscrições podem ser realizadas através do site da empresa.

Sólides

A Sólides, plataforma para gestão de pessoas para micro e pequenas empresas, está com mais de 30 vagas abertas para áreas comercial, tecnologia, marketing, recursos humanos, entre outras. As posições incluem desde cargos de estágio até posições de gerência.

Continua após a publicidade

As vagas são para a cidade de Belo Horizonte e as inscrições podem ser feitas através deste link.

SIS Innov & Tech

A SIS Innov & Tech, empresa de inovação e transformação digital, tem mais de 20 vagas abertas na área de tecnologia, com posições em aberto para desenvolvedor fullstack e scrum master, além de oportunidades no marketing e infraestrutura.

Há posições no modelo remoto e híbrido, com escritórios em São Paulo (Alphaville e Santo Amaro).

As vagas estão disponíveis na página do LinkedIn da empresa.

Auren

Empresa geradora de energia renovável, a Auren tem vagas abertas em diferentes posições. São cerca de 15 vagas em áreas como gestão de pessoas, tesouraria, gestão de contratos e engenharia, todas em São Paulo.

Continua após a publicidade

Há vagas oferecendo flexibilidade de horário e regime híbrido de trabalho.

As inscrições podem ser feitas através deste site.

Dot

A edtech com foco no mercado de educação corporativa digital Dot está com cerca de 20 vagas abertas para diferentes posições, desde desenvolvimento de sistemas e engenharia de dados até tutores de inglês e conteudistas.

A empresa tem escritório em Florianópolis, mas as vagas estão disponíveis no regime de trabalho remoto. Além disso, há flexibilidade de horário.

As vagas estão disponíveis no site da empresa.

Grafeno

Continua após a publicidade

A Grafeno é uma techfin com foto em soluções digitais para relações entre credores e empresas e está com cerca de 10 vagas em aberto. Há posições nas áreas de comercial, tecnologia e operações e algumas vagas estão disponíveis no regime de trabalho remoto.

As inscrições podem ser realizadas através deste link.