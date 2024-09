RESUMO: A escolha de um MBA exige uma análise criteriosa que vai além da reputação da instituição. Para executivos, a adequação do programa ao perfil profissional e às demandas do mercado é fundamental. O custo-benefício, a troca de experiências com outros alunos e a qualidade do corpo docente são fatores cruciais. É essencial que o MBA ofereça um retorno sobre o investimento, seja em termos de promoção, mudança de carreira ou aumento salarial. A experiência de profissionais que já fizeram o curso pode ser um guia valioso na tomada de decisão. Ao escolher um MBA, é preciso considerar o alinhamento com os objetivos profissionais, a qualidade do corpo docente, o perfil dos alunos, o retorno sobre o investimento e a flexibilidade do programa.

Este conteúdo faz parte da série de reportagens do Estadão sobre educação executiva.

Como escolher um curso de MBA? Qual a melhor instituição?

Antes de bater o martelo, três critérios básicos não podem ficar de fora:

Adequação do MBA ao perfil do profissional e da carreira Reputação da instituição Custo-benefício do programa e retorno sobre o investimento

PUBLICIDADE No que diz respeito à reputação da escola, conversar com egressos dos cursos que deseja fazer é uma boa estratégia. Observar como o mercado avalia a instituição também ajuda na tomada de decisão.

Outro ponto a ser considerado é o custo-benefício. MBAs demandam um alto investimento, como mostramos nesta matéria, com valores que variam entre R$ 40 mil e R$ 150 mil.

Por isso, é importante considerar qual o retorno do curso: será um diferencial para promoção, mudança de área, migração de emprego ou aumento salarial?

Publicidade

Adequação do curso ao perfil do profissional e reputação da instituição de ensino são dois critérios básicos ao escolher o melhor MBA. Foto: Cagkan/Adobe Stock

Nem sempre o MBA de uma instituição renomada é o melhor para o seu caso. Às vezes, um curso com menor carga horária, mas com uma troca mais intensa entre os participantes, é mais proveitoso. Ana Guimarães, diretora de recrutamento executivo da consultoria Robert Half

Recrutadora orienta como avaliar uma instituição

A primeira pergunta antes de escolher a instituição é entender se o formato do MBA faz diferença para a carreira do candidato.

Segundo Ana Guimarães, da Robert Half, a escolha do programa deve estar alinhada com as exigências do mercado e com o perfil do executivo.

Embora o MBA seja uma ferramenta valiosa, o mercado atual valoriza a adaptabilidade e a capacidade de aplicar conhecimentos de forma prática. Ana Guimarães

A profissional sugere adotar diversas estratégias para verificar a melhor instituição conforme o perfil do estudantes e as expectativas. Veja o passo a passo:

Liste pelo menos três instituições que oferecem programas na sua área de atuação

Entre em contato com cada escola (via e-mail ou telefone disponibilizados nos sites oficiais) e solicite o currículo do corpo docente e a grade curricular

Investigue um pouco mais sobre a habilidade e a experiência profissional de cada um dos professores. Ana Guimarães

PUBLICIDADE Avalie a reputação dos cursos anteriores oferecidos por essas instituições para comparar a qualificação de cada uma

Peça acesso ao perfil dos estudantes que vão fazer parte da turma Analisar o perfil dos participantes pode ser um fator decisivo no momento de escolher um MBA, avalia Ana Guimarães, acrescentando que nesta fase o profissional pode perceber que seus colegas tem um perfil mais júnior, por exemplo. Situação hipotética: se o profissional for mais sênior e buscar maior interação com colegas no mesmo nível de carreira, esse aspecto pode ser um diferencial na decisão.

Publicidade

Mesmo sendo uma instituição no topo de rankings, para alguns profissionais, pode não funcionar. Na prática, precisa entender se vai utilizar na carreira. Ana Guimarães

Com base nesses pontos, Ana argumenta que escolher uma instituição para fazer um MBA vai muito além da reputação da escola e envolve diversas variáveis.

Ela exemplifica que um profissional pode ter recursos financeiros para investir no curso mais caro. No entanto, o corpo docente pode não atender às expectativas.

MBA no Brasil serve para carreira internacional?

Para quem planeja investir em uma carreira internacional, preste atenção nas acreditações que o programa possui. Sem isso, há uma grande possibilidade do curso não ser reconhecido globalmente, aponta o coordenador do MBA Executivo do Insper, José Geraldo Setter.

As principais acreditações mundiais de escolas de negócios são essenciais para validar a qualidade do MBA. As escolas com as três acreditações (AACSB, AMBA, e EQUIS) estão entre o 1% das melhores escolas de negócios do mundo. José Geraldo Setter

Selos de qualidade

Escolas brasileiras podem ser avaliadas por meio de entidades credenciadas. A Amba (Association of MBAs) é uma das organizações de acreditação global para programas de MBA.

O selo de aprovação da Amba é validado para programas que atendem aos seguintes critérios:

Qualidade acadêmica (currículo atualizado, com boas práticas de gestão e negócios. Além de equilíbrio adequado entre teoria e prática), corpo docente qualificado, boa infraestrutura, oferta de recursos, suporte aos estudantes com orientação acadêmica e serviços de carreira.

Estrutura de governança e pesquisa acadêmica relevante nas áreas de negócios, gestão e administração. Também é exigido abordagem internacional no currículo do programa, incluindo intercâmbios e colaborações com instituições estrangeiras.

Feedback dos estudantes e empregadores é outro item de avaliação.

Publicidade

Quatro escolas brasileiras integram a lista das instituições de negócios credenciadas pela Amba:

Fundação Dom Cabral (FDC)

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Fundação Instituto de Administração (FIA)

Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)

Outra organização internacional de acreditação global, a AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), também reúne escolas brasileiras na lista de credenciadas:

FGV (São Paulo e Rio de Janeiro)

Insper

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) / Escola de Negócios, campus Curitiba.

Na entidade EFMD-EQUIS (European Quality Improvement System), as brasileiras FDC, FIA e Insper integram as escolas com acreditação.

Algumas instituições brasileiras que oferecem MBA