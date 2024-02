‘Explicação’ de Lula sobre comparação com Holocausto é para enganar os incautos

‘Explicação’ de Lula sobre comparação com Holocausto é para enganar os incautos

Governo vai facilitar empréstimo consignado para compensar fim de saque-aniversário do FGTS

Governo vai facilitar empréstimo consignado para compensar fim de saque-aniversário do FGTS

A análise faz parte da 26ª edição do Índice de Confiança Robert Half (ICRH), resultado de uma sondagem conduzida pela empresa, com base na percepção de 387 recrutadores (profissionais responsáveis por recrutamento nas empresas ou que têm participação no preenchimento das vagas).

Jovens pedem mais demissão

No levantamento da LCA, a faixa etária mais recorrente associada a demissões voluntárias é a dos mais jovens, entre 18 e 24 anos, representando 39,5% do total de desligamentos voluntários. O movimento é seguido também por pessoas de até 17 anos e aqueles entre 25 e 29 anos, com 36,5% de incidência cada faixa.

Essa tendência pode ser atribuída à mudança de perspectiva dos jovens em relação ao futuro e à forma como percebem o papel do trabalho em suas trajetórias pessoais e profissionais.

Estratégias das lideranças para lidar com o turnover

Conforme os recrutadores entrevistados, as companhias estão atentas e adotando medidas para manter uma rotatividade saudável. Entre as principais ações, estão: implementação de programas de desenvolvimento de carreira (29%); melhorias nas condições de trabalho e no ambiente organizacional (26%); e oferta de benefícios mais atrativos (21%).

Veja a lista completa abaixo: