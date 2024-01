O Banco Central do Brasil publicou nesta terça-feira, 16, um edital de concurso público com 100 vagas imediatas para os cargos de analista na área de Economia e Finanças e na área de Tecnologia da Informação (50 vagas para cada área). O salário para as posições é de R$ 20.924,80 e a carga horária é de 40 horas semanais. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira e pode ser acessado por este link.

O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pelo próprio BC. Os candidatos precisam ter diploma de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições começam no dia 22 de janeiro e vão até o dia 20 de fevereiro. Há uma taxa de R$ 150 pela inscrição. As provas acontecerão em todas as capitais do País no dia 19 de maio. Os aprovados trabalharão nos departamentos do BC em Brasília.

Além das 100 vagas imediatas, o concurso permitirá 300 aprovados, 150 para cada carreira. O limite de aprovados para cada cargo seguirá a seguinte distribuição: 112 pessoas em ampla concorrência, 8 pessoas com deficiência e 30 pessoas negras. Para as vagas imediatas, serão 37 pessoas na ampla concorrência, 3 pessoas com deficiência e 10 pessoas negras.

As inscrições poderão ser feitas por este link, a partir do dia 22 de janeiro.

Provas

A primeira etapa da seleção terá quatro provas. Entre elas, haverá uma prova objetiva de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de lógica e estatística, direito administrativo e fundamentos de micro e macroeconomia), e uma prova objetiva de conhecimentos específicos, que variam de acordo com a área escolhida. Serão aplicadas também duas provas discursivas.

As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã. Já as provas discursivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no turno da tarde.

Além das provas, haverá sindicância de vida pregressa (eliminatória) e avaliação de títulos (classificatória). Na segunda etapa ocorrerá um programa de capacitação, que é eliminatório e classificatório.