Financiamento como ESG exige alinhamento, transformação e coerência, dizem especialistas

Do BNDES até outros tipos de organizações, o mercado tem oferecido opções de financiamento diversas para uma empresa ESG, mas exige uma transformação organizacional, com mudança de atitude, alinhamento e coerência. O processo de análise de crédito nesse meio pode envolver desde impacto socioambiental até a área de atuação, como foi destacado em painel sobre o tema no Estadão Summit ESG 2024, realizado nesta quinta-feira, 26, na região da Faria Lima, na capital paulista.

Coordenador do curso de pós-graduação Master ESG na Prática da ESPM, Pedro Rivas afirma que esse setor exige um “grau de maturidade”. Ao ser questionado pela mediadora do painel, a jornalista Karla Spotorno, editora do Estadão/Broadcast, também ponderou que a área está em um momento de pressão política de diferentes públicos, especialmente nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, precisa-se entender que os desafios não acabaram.

Foto: Felipe Rau/Estadão

Superintendente da Área de Transição Energética e Clima do BNDES, Carla Primavera explicou que o banco faz uma avaliação de impacto socioambiental e uma análise de risco climático nas operações de crédito envolvendo o fundo específico de clima.

Carla Primavera salientou que há duas grandes modalidades de acesso no BNDES: direta (médias e grandes empresas) e indireta (microcrédito por meio de bancos credenciados e cooperativas de crédito).

Foto: Felipe Rau/Estadão

Entre exemplos de empresas que podem ter acesso a esse tipo de financiamento, mencionou voltadas a energias eólica e fotovoltaica e à operação de ônibus elétricos. Também apontou que há uma lista de exclusões, como para quem atua no setor de energia a óleo e carvão.

O Fundo Clima do BNDES chegou R$ 10 bilhões neste ano, mas há um limite por cliente.

Foto: Felipe Rau/Estadão