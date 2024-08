The Economist: O que fazer com a economia turbulenta dos Estados Unidos

Não culpe os investidores americanos por estarem enjoados. As últimas semanas trouxeram um turbilhão de notícias econômicas contraditórias: os preços das ações afundaram e depois se recuperaram; os números de empregos foram mais fracos do que o previsto, mas as vendas no varejo foram muito mais fortes. As conversas sobre um corte emergencial imediato da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) aumentaram e depois diminuíram.

PUBLICIDADE Após a exuberância do primeiro semestre de 2024, os observadores da economia estão se debruçando ansiosamente sobre cada novo lançamento de dados. As declarações de Jerome Powell, presidente do Fed, no encontro de banqueiros centrais em Jackson Hole, em 23 de agosto, depois da publicação deste artigo, serão examinadas ainda mais de perto do que o normal. O que está acontecendo? Os dados econômicos geralmente podem ser voláteis em torno de pontos de inflexão, e várias estranhezas estão obscurecendo o quadro. No entanto, se dermos um passo atrás, a economia dos Estados Unidos parece estar preparada para uma desaceleração gradual, não para um colapso.

No ano passado, Powell sinalizou sua determinação em aumentar as taxas até que a inflação voltasse à sua meta de 2% Foto: Richard Drew/AP

A área de fraqueza mais acentuada até o momento tem sido o mercado de trabalho. O desemprego saltou para 4,3% em julho, um salto grande o suficiente para invocar a Regra Sahm, um indicador baseado no aumento do desemprego que identificou todas as recessões americanas desde 1960 (mas que tem um registro mais irregular em outros países).

Outra regra, que usa tanto o desemprego quanto os números de vagas de emprego, implica que uma recessão pode ter começado já em março. Os mercados aguardam com nervosismo a próxima divulgação de empregos em 6 de setembro.

No entanto, ao analisar os dados, parece que essa fraqueza pode estar sendo exagerada. Grande parte do aumento do desemprego nos últimos números veio de demissões temporárias, que tendem a ser voláteis. O recente aumento da imigração nos EUA também pode estar influenciando os dados; os novos migrantes geralmente não trabalham até um pouco depois de sua chegada inicial. Portanto, parte do aumento do desemprego pode ser de curto prazo.

A história também pode estar confundindo as coisas. Os investidores podem estar tão nervosos porque aprenderam demais as lições das duas grandes recessões anteriores: durante a crise financeira global de 2007-2009 e o crash da covid-19. Ambas foram mais rápidas e profundas do que uma queda típica, amplificadas por um sistema bancário frágil e uma pandemia, respectivamente. Eles podem não ser o melhor guia para o que se pode esperar hoje.

Publicidade

As desacelerações convencionais costumam ser graduais e de início intermitente. Um guia melhor do que 2008 ou 2020 pode ser o ambiente mais moderado da década de 1990 e do início dos anos 2000. Outro precedente mais recente pode ser meados de 2019, quando o Fed suavizou um soluço de crescimento ao reverter alguns aumentos anteriores da taxa de juros.

Como, então, descrever a situação atual da economia? Ela certamente está desacelerando e é provável que desacelere ainda mais. Uma característica peculiar desse ciclo tem sido o fato de que a política monetária restritiva e a política fiscal frouxa têm se movido em direções opostas.

Até o momento, o cabo de guerra fez com que a economia se expandisse em um ritmo acelerado; o crescimento do PIB foi de 3,1% no ano passado. Mas um ritmo tão acelerado não pode ser sustentado para sempre: a maioria das estimativas coloca a taxa de crescimento potencial de longo prazo dos Estados Unidos mais próxima de 1,5% a 2% ao ano.

Uma boa medida do impulso geral dos dados econômicos mais recentes é o “nowcast” do Fed de Atlanta sobre o crescimento do PIB, que se baseia em uma ampla gama de dados. Essa previsão caiu nas últimas duas semanas, mas ainda está em um nível saudável de 2%. As condições ainda podem se deteriorar ainda mais se o efeito defasado das altas taxas de juros começar a se fazer sentir. Algumas famílias já estão se sentindo pressionadas: a parcela de contas de cartão de crédito que não foram pagas aumentou para o maior valor em 13 anos.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE No entanto, deve ajudar o fato de que a economia está muito mais bem situada hoje do que em 2019 em um aspecto crucial: há muito espaço para o Fed flexibilizar. Os investidores esperam que as taxas de juros caiam de sua faixa atual de 5,25 a 5,50% em mais de dois pontos porcentuais no próximo ano. Esses cortes já estão refletidos nos rendimentos mais baixos dos títulos de longo prazo. Mas as taxas de juros poderiam cair ainda mais e mais rapidamente se notícias piores sobre a economia assim o exigissem. Em contrapartida, uma queda de dois pontos porcentuais em 2019 teria levado as taxas novamente a zero. Quanto do combustível restante no tanque do Fed será necessário? Em Jackson Hole, no ano passado, Powell sinalizou sua determinação em aumentar as taxas até que a inflação voltasse à sua meta de 2%. Atualmente, a inflação está quase de volta ao ponto em que precisa estar e a perspectiva de crescimento está mais instável. Um corte na taxa de juros de um quarto de ponto porcentual (0,25 pp) em setembro parece quase certo.

Publicidade

Powell, tão confuso

Mas os banqueiros centrais devem tomar cuidado para não reagir de forma exagerada. Os mercados financeiros ainda estão precificando uma chance em três de um corte de meio ponto porcentual na taxa de juros. A menos que surjam outras notícias ruins, uma mudança tão acentuada poderia ir longe demais.

O Fed enfrenta o perigo de dois lados: se cortar demais, poderá arriscar outro aumento da inflação; se cortar de menos, o crescimento poderá se enfraquecer ainda mais. Até o momento, Powell fez um progresso admirável no combate à inflação. Sua recompensa é que agora ele enfrenta um novo inimigo, mesmo que o antigo ainda não tenha sido totalmente derrotado.