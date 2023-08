Fundos exclusivos e offshore: veja o que muda na tributação com as medidas ‘Robin Hood’ de Haddad

BRASÍLIA - O governo enviou ao Congresso Nacional as propostas que alteram a tributação dos investimentos da parcela mais rica da população, feitos por meio de fundos exclusivos e de fundos offshore.

As propostas, que alcançam o andar de cima, foram apelidadas de medidas “Robin Hood” e encontram resistência dentro do Congresso Nacional. Entenda as medidas:

Medidas enviadas pela Fazenda precisam passar pelo Congresso, onde vão enfrentar resistência. Foto: WILTON JUNIOR

Fundos exclusivos

Instrumento: Medida Provisória

Medida Provisória Alíquota: Cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos (ou fechados), também conhecidos como fundos dos ‘super-ricos’ por serem utilizados por investidores com volumes expressivos de recursos para aplicar

Cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos (ou fechados), também conhecidos como fundos dos ‘super-ricos’ por serem utilizados por investidores com volumes expressivos de recursos para aplicar Forma de cobrança: o texto determina que a cobrança será realizada duas vezes ao ano por meio do chamado “come-cotas”, como ocorre com os fundos tradicionais do mercado. Hoje, nos fundos offshore, a tributação é realizada apenas no resgate do investimento.

o texto determina que a cobrança será realizada duas vezes ao ano por meio do chamado “come-cotas”, como ocorre com os fundos tradicionais do mercado. Hoje, nos fundos offshore, a tributação é realizada apenas no resgate do investimento. Atualização antecipada: Será tributado com alíquota de 10% quem optar por iniciar a arrecadação em 2023.

Será tributado com alíquota de 10% quem optar por iniciar a arrecadação em 2023. Previsão de arrecadação: R$ 24 bilhões entre 2023 e 2026 - R$ 3,21 bilhões já para este ano. Este valor será usado para compensar a perda de receitas decorrente do aumento do limite de isenção o IRPF, em vigor desde 1º de maio. Em 2024, este montante tem previsão para chegar em R$ 13,28 bilhões. A expectativa é arrecadar outros R$ 3,51 bilhões em 2025 e de aproximadamente R$ 3,86 bilhões para o ano de 2026.

R$ 24 bilhões entre 2023 e 2026 - R$ 3,21 bilhões já para este ano. Este valor será usado para compensar a perda de receitas decorrente do aumento do limite de isenção o IRPF, em vigor desde 1º de maio. Em 2024, este montante tem previsão para chegar em R$ 13,28 bilhões. A expectativa é arrecadar outros R$ 3,51 bilhões em 2025 e de aproximadamente R$ 3,86 bilhões para o ano de 2026. Como funcionam: Os fundos exclusivos são aqueles em que há um único cotista. Exigem investimento mínimo de R$ 10 milhões, com custo de manutenção de até R$ 150 mil por ano.

Os fundos exclusivos são aqueles em que há um único cotista. Exigem investimento mínimo de R$ 10 milhões, com custo de manutenção de até R$ 150 mil por ano. Valores aplicados: Há 2,5 mil brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam R$ 756,8 bilhões.

Fundos offshore e ‘trusts’