Volta às aulas: dicas para a readaptação aos hábitos escolares pós-férias para crianças e adolescentes

"Para aquele aluno que teve um ótimo desempenho durante o ano, é importante que ele retome os estudos assim que se iniciam as aulas. Para aquele que não foi bem durante o ano letivo anterior, está com muitas lacunas de aprendizagem, teve muitas dificuldades, sugiro retomar alguns conteúdos estudando os materiais que o professor passou, refazendo provas ou atividades propostas", diz a orientadora educacional. "Duas semanas antes de retomar as aulas, a família, junto com a criança ou adolescente, pode montar uma rotina, com alguns dias e horários para retomar os conteúdos que não ficaram tão claros", afirma. "No Colégio Humboldt, adotamos também plataformas com orientações personalizadas de estudos, além de exercícios e atividades". Ela reforça que é importante o descanso do estudante e que ele não pode ficar sem férias.

Cada família deve combinar e estabelecer novos horários de dormir e acordar.

"Essa é uma questão que acontece com crianças, adolescentes e adultos e vai de acordo com a rotina de cada família", comenta Andrea. Normalmente, a indicação é retomar a rotina com 15 dias de antecedência com aquelas que têm muita dificuldade para acordar ou que acordam mal-humoradas e irritadas. Para outras, a semana que antecede o início das aulas é suficiente para que possam se organizar. "Os pais devem, aos poucos, tirar meia hora daquele horário que o filho está acostumado a dormir nas férias. Um exemplo: uma criança ou um adolescente que durante as aulas dorme às 21h e, durante as férias, está dormindo às 23h, deve passar a se deitar às 22h30 durante dois dias, depois 22h dois dias, e assim por diante. A mesma coisa se faz para o horário de acordar", recomenda a orientadora.

Voltar a ter a rotina de alimentação saudável.

Assim como acontece com os estudos e com o sono, a alimentação também fica diferente durante as férias. Muitas famílias tiram férias, viajam e a alimentação é outra. "Às vezes é importante voltar um pouquinho antes para colocar as crianças nesse ritmo de sono, de alimentação, de preparar material, para elas irem assimilando que a rotina vai começar. A alimentação faz parte disso, até porque eles vão se alimentar em casa, vão comer o que os pais estão acostumados a dar ou vão almoçar na escola, onde a comida é balanceada e saudável", orienta Andrea Racy. "Falamos muito aos alunos que existem três coisas fundamentais com relação aos seus hábitos, importantes para a aprendizagem: comer bem, dormir bem e fazer uma atividade física".