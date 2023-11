"Hallucinate" é a Palavra do Ano de 2023 no Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary anunciou "hallucinate" como a Palavra do Ano de 2023.

A notícia surge na sequência de um ano de aumento do interesse por ferramentas de inteligência artificial (IA), como ChatGPT, Bard e Grok, com a atenção do público voltada às limitações da IA e como elas podem ser superadas.

As ferramentas de IA, especialmente aquelas que usam large language models (LLMs), provaram ser capazes de gerar prosa plausível, mas geralmente o fazem usando "fatos" falsos, enganosos ou inventados. Elas "alucinam" de forma confiante e, às vezes, crível.

Cambridge Dictionary - o dicionário on-line mais popular do mundo para quem está aprendendo inglês - atualizou sua definição de hallucinate (alucinar) para levar em conta o novo significado.

Alucinando "informação falsa"

A definição tradicional de alucinar é "parecer ver, ouvir, sentir ou cheirar algo que não existe, geralmente por causa de um problema de saúde ou por ter consumido uma droga". A nova definição adicional é:

"Quando uma inteligência artificial (um sistema de computador que tem algumas das qualidades que o cérebro humano tem, como a capacidade de produzir linguagem de uma forma que parece humana) alucina, ela produz informações falsas."

As alucinações de IA, também conhecidas como "confabulações", às vezes parecem sem sentido. Mas elas também podem parecer totalmente plausíveis, mesmo que sejam factualmente imprecisas ou, em última análise, ilógicas.

As alucinações da IA já tiveram impactos no mundo real. Um escritório de advocacia dos Estados Unidos usou o ChatGPT para pesquisas jurídicas, o que levou à citação de casos fictícios no tribunal. No próprio vídeo promocional do Google para o Bard, a ferramenta de IA cometeu um erro factual sobre o Telescópio Espacial James Webb.

Wendalyn Nichols, gerente de publicação do Cambridge Dictionary, disse: "O fato de as IAs poderem "alucinar" nos lembra que os seres humanos ainda precisam trazer suas habilidades de pensamento crítico para o uso dessas ferramentas. As IAs são fantásticas na análise de grandes quantidades de dados para extrair informações específicas e consolidá-las. Porém, quanto mais original você pedir que elas sejam, maior será a probabilidade de elas se desviarem do caminho."

"Na melhor das hipóteses, os large language modelas só podem ser tão confiáveis quanto seus dados de treinamento. A experiência humana é indiscutivelmente mais importante - e procurada - do que nunca, para criar as informações confiáveis e atualizadas nas quais os LLMs podem ser treinados."

Mudança profunda na percepção

A nova definição ilustra uma tendência crescente de antropomorfizar a tecnologia de IA, usando metáforas semelhantes às humanas quando falamos, escrevemos e pensamos sobre máquinas.

O Dr. Henry Shevlin, especialista em ética de IA da Universidade de Cambridge, disse: "O uso generalizado do termo 'hallucinate' para se referir a erros cometidos por sistemas como o ChatGPT oferece uma visão fascinante de como estamos pensando e antropomorfizando a IA. Informações imprecisas ou enganosas estão conosco há muito tempo, é claro, seja na forma de rumores, propaganda ou fake news".

"Enquanto esses são normalmente considerados produtos humanos, 'hallucinate' é um verbo evocativo que implica um agente que experimenta uma desconexão da realidade. Essa escolha linguística reflete uma mudança sutil, porém profunda, na percepção: a IA, e não o usuário, é quem está "alucinando". Embora isso não sugira uma crença generalizada na senciência da IA, ressalta nossa disposição de conferir atributos semelhantes aos humanos à IA.

"À medida que esta década avança, espero que nosso vocabulário psicológico seja ampliado para abranger as estranhas habilidades das novas inteligências que estamos criando."

O tratamento das alucinações - se é que elas poderão ser totalmente corrigidas - pode definir o sucesso futuro e a adoção da IA generativa.

Engenheiros e acadêmicos de todo o mundo, inclusive da OpenAI, do Google e da Microsoft, estão trabalhando para limitar as alucinações da IA por meio do "aterramento", com os resultados do LLM comparados com fontes confiáveis ou pesquisas na web. Alguns estão trabalhando no "aprendizado por reforço a partir do feedback humano", usando pessoas para ajudar a lidar com as alucinações e descobrir como elas podem ser previstas e eliminadas.

O que mais capturou o espírito de 2023?

Várias outras palavras tiveram picos de interesse público e de buscas no site Cambridge Dictionary. Entre elas estão:

Implosion o ato de cair para dentro com força; uma situação em que algo falha repentina e completamente.



The tragic case of the Titan submersible's implosion led many to look up the definition.

O trágico caso da implosão do submersível Titan levou muitas pessoas a procurar a definição.

Ennui sensação de tédio e cansaço mental causada por não ter nada interessante ou empolgante para fazer



The notorious French robber Rédoine Faïd blamed "ennui" for his helicopter jailbreak: "The ennui provoked the escape... My addiction to liberty has consumed me."

O famoso ladrão francês Rédoine Faïd culpou o "tédio" por sua fuga de helicóptero da prisão: "O tédio provocou a fuga... Meu vício pela liberdade me consumiu".

Ennui também foi a resposta do Wordle em 5 de junho.

Grifter alguém que ganha dinheiro de forma desonesta, enganando as pessoas



Public figures were controversially accused of being "grifters", including Prince Harry and Megan Markle (by a Spotify executive) and Nigel Farage (by Coutts bank).

Figuras públicas foram acusadas de forma polêmica de serem "golpistas", incluindo o príncipe Harry e Megan Markle (por um executivo do Spotify) e Nigel Farage (pelo banco Coutts).

GOAT abreviação de Greatest Of All Time (Maior de Todos os Tempos): usado para se referir ou descrever a pessoa que teve o melhor desempenho de todos os tempos, especialmente em um esporte



The Qatar World Cup provoked new debates about who is the GOAT in football: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, or one of the late greats like Pelé or Diego Maradona?

A Copa do Mundo do Catar provocou novos debates sobre quem é o melhor jogador de futebol: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou um dos grandes craques do passado, como Pelé ou Diego Maradona?

Novas palavras, novos significados

Os lexicógrafos de Cambridge adicionaram mais de 6.000 novas palavras, frases e sentidos em 2023 às mais de 170.000 definições em inglês do Cambridge Dictionary.

Além de hallucinate, várias adições refletem os rápidos desenvolvimentos em IA e computação, como:

prompt engineering em inteligência artificial, o processo de projetar prompts que fornecerão os melhores resultados possíveis



large language model uma representação matemática complexa da linguagem que se baseia em quantidades muito grandes de dados e permite que os computadores produzam uma linguagem que parece semelhante ao que um ser humano poderia dizer



GenAI abreviação de IA generativa: o uso ou estudo de inteligências artificiais capazes de produzir textos, imagens etc.



train no aprendizado de máquina, criar ou melhorar uma representação computadorizada de um sistema ou processo, fornecendo-lhe dados



black box um sistema que produz resultados sem que o usuário possa ver ou entender como ele funciona



Outras adições dignas de nota ao Cambridge Dictionary em 2023 incluem:

water neutral (de uma construção, negócio etc.) que não usa mais água do que era usada em uma área antes de sua construção ou estabelecimento, ou que não remove mais água do que substitui

pick up what someone is putting down (US) entender o que alguém quer dizer com suas palavras, música, etc.

(US) Affrilachian um afro-americano que vem ou vive na região de Appalachia, no leste dos Estados Unidos

range anxiety o medo de que um veículo elétrico não tenha carga suficiente na bateria para levá-lo onde você quer ir

UBI abreviação de universal basic income (renda básica universal): uma quantia em dinheiro que é dada regularmente a todos ou a todos os adultos em uma sociedade por um governo ou outra organização e que é a mesma para todos

shadowban um ato de uma empresa de mídia social que limita quem pode ver as publicações de alguém, geralmente sem que a pessoa que as publicou saiba

vibe check o ato de descobrir como alguém está se sentindo ou como essa pessoa faz você se sentir, ou qual é o clima, o humor, em um determinado lugar ou situação



As palavras recém-surgidas que estão sendo consideradas para inclusão são compartilhadas toda segunda-feira no blog do Cambridge Dictionary, About Words.

Sobre o Cambridge Dictionary

Com mais de 2,3 bilhões de visualizações de página e mais de 420 milhões de visitantes por ano, o Cambridge Dictionary é o site mais popular do mundo para estudantes de inglês e é o maior dicionário on-line gratuito do mundo em número de visualizações de página. Ele se baseia no Cambridge English Corpus - um banco de dados com mais de 2 bilhões de palavras - que abrange tanto o inglês britânico quanto o americano.

O Cambridge Dictionary é totalmente gratuito. Seu rico dicionário, dicionário de sinônimos e recursos gramaticais, como questionários e listas de palavras, são todos formados pela pesquisa especializada em linguagem de Cambridge. Exclusivamente, o Cambridge Dictionary permite que os usuários alternem facilmente entre definições em inglês britânico e americano.