Como se preparar para a aprendizagem contínua? ‘Escola tem de ser um lugar para sempre’

Publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o relatório “The Future of Jobs 2020″″ apresenta as perspectivas para o mundo do trabalho até 2025.

O material, como mostrou o Estadão no ano passado, indica que a lacuna entre as aptidões exigidas pelo mercado e as habilidades daqueles que buscam emprego tem sido um problema e continuará sendo um ponto de atenção nos próximos anos. Por isso, a velocidade com que o profissional volta a aprender é importante no processo.

O documento aponta que os empregadores procuram um conjunto de conhecimentos que vão além da técnica, envolvendo, também, o comportamento. São as famosas soft skills, fundamentais para o sucesso profissional. Inteligência emocional, flexibilidade, autogestão e criatividade são algumas das capacidades consideradas essenciais no momento.

Visão dos especialistas

De acordo com Caroline Petian, gerente acadêmica da Harven Agribusiness School, em um mundo corporativo cada vez mais proativo e sistêmico, é preciso olhar para todos os lados, se relacionar e resolver conflitos cotidianamente.

“Propor desafios para serem resolvidos de forma coletiva, a partir de metodologias ativas. Criar microuniversos para entender macrouniversos.”

Para João Luis Barroso, diretor de Educação Executiva dos Núcleos da FGV, o mundo está tão dinâmico, os conceitos e as ferramentas se atualizam tão rápido, que quem não se qualificar “dificilmente se encaixará no mercado”.

Como indicam os especialistas, é isso que tem ampliado o mercado de educação corporativa, ou In Company, e mesmo a adoção de escolas próprias por hospitais, por exemplo.

Sem limitação de idade

Essa nova realidade prevê uma vida mais longa de estudos, que acompanha também uma vida mais longa no mercado de trabalho.

“Ao contrário do que havia no passado, hoje temos muitas pessoas com mais de 70 anos ainda ativas profissionalmente. E as instituições de ensino precisam estar estruturadas para essa situação. Investir em cursos curtos, de imersão, em mentorias”, destaca Caroline.