Curso de Focas do Estadão: inscrições para aperfeiçoamento de jornalistas vão até 18 de março

Quer participar do 34º Curso Estadão de Jornalismo? Então, não perca mais tempo porque as inscrições para o processo seletivo se encerram na semana que vem, em 18 de março. Realizado em parceria com a Universidade de Navarra, na Espanha, o conhecido programa de Focas proporciona uma experiência única, ao unir conteúdos teóricos e práticos com atuação nas redações do Grupo Estado.

Os candidatos precisam ser profissionais recém-formados (2021, 2022 e 2023) ou alunos do último semestre de jornalismo, de todos os Estados do País. Nesta edição, os 30 jovens selecionados vão fazer atividades em modelo híbrido, entre 15 de abril e 12 de julho, com aulas online nas cinco primeiras semanas e imersão na redação, em São Paulo, no restante do curso. O programa é gratuito e conta com patrocínio do Mercado Livre.

Inscrições para a 34ª turma do Curso Estadão de Jornalismo, o Focas Foto: Estadão

A inscrição ocorre simultaneamente com a primeira fase de seleção, por meio de formulário online. Os candidatos precisam incluir currículo, justificar o interesse no curso e apresentar uma proposta de pauta, explicando a relevância jornalística em texto e em vídeo. Os aprovados na fase inicial participarão de uma segunda etapa, envolvendo dinâmica por videochamada e produção de reportagem.

Ao longo das 13 semanas de atividades, os participantes passarão por um período intensivo de aprimoramento. Pela manhã, interagem com executivos e jornalistas do Grupo Estado, participam de aulas complementares e têm a oportunidade de fazer coletivas com líderes de vários setores. A 33ª turma de Focas, por exemplo, entrevistou em 2023 a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

À tarde, os jovens jornalistas têm experiência rotativa na redação, explorando diferentes editorias, como Política, Internacional e Metrópole, por exemplo. Também participam da rotina da Agência Estado/Broadcast, o serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, da Rádio Eldorado e de outras áreas como vídeo e Estadão Verifica, dedicado à checagem de informações.

A divulgação dos candidatos aprovados ocorrerá até 1º de abril. Não perca essa oportunidade única de crescimento profissional, em uma das principais redações do País. Para obter mais informações sobre o Curso Estadão de Jornalismo, acesse a página oficial ou siga os Focas no Instagram e na página do Facebook (CursosEstadoDeJornalismo).