Isso é uma coisa que temos falhado nos últimos anos, mas estamos melhorando as nossas licenciaturas. O último documento que falava sobre a formação de professores na USP era de 2004, fizemos uma renovação. Outro pedido que tenho feito é que as licenciaturas se aproximem do ensino médio. A formação na USP está fragmentada, especializada, e quando o professor presta concurso na escola pública, muitas vezes não preenche os requisitos. Um exemplo: quando vai contratar um professor de Ciências, ele precisa saber Química, Física, Ciências da Terra. Também já falei com o secretário da Educação que a secretaria não pode demorar muitos anos para abrir concurso porque se não eles vão para as escolas particulares. O Estado precisaria conseguir captar anualmente professores formados na universidade. Mas, a partir de 2024, 100% dos nossos alunos de licenciatura poderão ter bolsa da secretaria da educação para fazer estágios na rede. Falta atividade de acompanhamento de discussão, correção de prova, aulas práticas. nisso que os nossos alunos das licenciaturas vão ajudar. Eles não vão competir com os professores em sala de aula, mas fazer atividades complementares.

O senhor acredita que a sociedade reconhece as contribuições da USP para o País?

Vejo essa perspectiva de a universidade interagir, melhorar a sociedade. E já há várias formas em que fazemos isso: a formação de recursos humanos de excelência no País. Os alunos que formamos estão entre os melhores do mundo. Entregamos à sociedade 8 mil pessoas por ano bastante capacitadas, que passam a ocupar cargos. Temos vários exemplos de pesquisas que mudamos a condição de vida das pessoas. Se somos campeões da agricultura mundial, alimentando 1 bilhão de pessoas, isso se deve muito à Esalq (a escola de agricultura da USP), com trabalhos de recuperação de solo, em controle de pragas. Na Odontologia, EUA e Europa utilizam técnicas desenvolvidas aqui. É claro que sempre gostaríamos de ser mais reconhecidos. Acho que uma coisa que mudará nesse sentido é o Provão Paulista (novo exame de seleção das universidades estaduais paulistas, só para alunos da rede pública).