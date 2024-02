Quais são as universidades com melhor reputação no mundo? Veja lista e posições da USP e Unicamp

De acordo com o World Reputation Ranking 2023, que elenca as universidades do mundo com melhor reputação nas áreas de ensino e pesquisa, a Universidade de São Paulo (USP) é, mais uma vez, a mais reconhecida do Brasil, ocupando a posição 81-90 na escala mundial. Além dela, participa da lista a Universidade de Campinas (Unicamp), na posição 151-175. A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, ocupa o primeiro lugar da lista.

É a terceiro ano consecutivo em que a USP ocupa a posição 81-90 e a Unicamp a 151-175 no ranking mundial.

Antes, em 2020 – ano em que a Unicamp entrou para a lista pela primeira vez –, elas estavam nas posições 91-100 e 176-200, respectivamente.

Mas a USP já ocupou lugar mais a frente: em 2015, ocupou a posição 51-60; e em 2012 e 2013, era 61-70.

Universidade de São Paulo (USP) é a brasileira mais reconhecida internacionalmente desde que ranking internacional de universidades é publicado. Na foto, Praça do Relógio, no campus Butantã da USP. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O ranking de 2023 foi divulgado esta semana pela consultoria britânica de educação superior Times Higher Education (THE), que publica anualmente a lista desde 2011.

Nestes 12 anos de publicação, Harvad nunca saiu do primeiro lugar.

No total, são 200 posições, mas a partir da posição 51, elas são agrupadas de cinco em cinco na lista. Mais de cinco universidades podem ocupar uma mesma posição.

A escolha é feita com base na opinião de mais de 38 mil pesquisadores e acadêmicos convidados, de diferentes países.

O grupo é escolhido levando em consideração a senioridade e quantidade de artigos publicados pelos intelectuais. Aceito o convite, eles citam as universidades que consideram com melhor reputação em relação ao ensino e pesquisa nas suas áreas de conhecimento.

Em 2023, além de Harvard, as universidades mais bem colocadas foram o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 2º lugar, e Universidade de Stanford, em 3º – todas são dos Estados Unidos. Em 4º e 5º lugar, ficaram as britânicas Oxford e Cambridge.

Ao todo, 31 países tiveram universidades classificadas entre as 200 melhores. Entre os países com mais instituições na lista, estão Estados Unidos (52), Reino Unido (20), China (15) e Alemanha (14). O Brasil é o único país da América Latina a ter pelo menos uma universidade classificada.

Confira a lista das 10 universidades com melhor reputação no mundo: