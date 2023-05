Reconstrução da Educação: especialistas debatem primeira infância e foco em alfabetização

Como o Brasil pode investir mais e melhor na educação durante a primeira infância e o foco em alfabetização para garantir a aprendizagem. Especialistas em educação infantil e alfabetização participam nesta quinta-feira, 18, a partir das 10h, da série de eventos Reconstrução da Educação, promovida pelo Estadão. O evento é gratuito e pode ser acompanhado pelo canal do Estadão no YouTube.

Com mediação de Renata Cafardo, repórter especial e colunista do Estadão, o encontro contará com Alan Resende Porto, secretário da Educação de Mato Grosso, Patrícia Botelho, especialista em alfabetização e doutora em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Beatriz Abuchaim, especialista em educação infantil e gerente de Conhecimento Aplicado na Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, e Paula Trevizolli, secretária municipal de Educação de Ferraz de Vasconcelos-SP.

Os especialistas irão debater o atual cenário da educação brasileira e apontar caminhos para melhorar o ensino. Após anos de pandemia e sucessivos cortes de verbas, a educação brasileira vive um momento de reconstrução, pautado por desafios como maior desigualdade entre alunos, evasão escolar, déficit na formação docente e aumento da violência nas escolas.

No primeiro meet point da série Reconstrução da Educação, gestores públicos e pesquisadores da área destacaram que a recomposição da educação no Brasil passa pelo fortalecimento de uma cultura democrática nas escolas, pelo combate às desigualdades desde a alfabetização e pelo investimento em professores.

Já no segundo encontro, os especialistas discutiram a ampliação das vagas de tempo integral nas escolas brasileiras. Segundo o Censo Escolar de 2022, somente 14,4% dos alunos da rede pública estão matriculados no ensino integral em todo o País – o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece 25% dos alunos da educação básica como meta para 2024. O levantamento aponta, ainda, que metade das escolas públicas brasileiras não possui nenhum estudante em modalidade integral.

Para amenizar o problema, o Ministério da Educação (MEC) lançou, na última sexta-feira, o programa Escola em Tempo Integral, que visa a tentar criar 3 milhões de matrículas até 2026.

Programação

15/5 – Educação no Brasil hoje e recomposição da aprendizagem (veja como foi);

16/5 – Ensino integral e professores (veja como foi);

18/5 – 10h: Educação infantil e alfabetização;

23/5 – 10h: Ensino médio;

25/5 – 10h: Ensino fundamental 2 e tecnologia;

29/5 – das 10h às 12h: Fórum Reconstrução da Educação;

Reconstrução da Educação é uma realização do Estadão, em parceria com a Fundação Itaú, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Vivo Telefônica, Instituto Natura e Instituto Península. E tem o apoio do Consed, da Undime e do Todos Pela Educação.