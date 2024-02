Os dados do Censo Escolar, divulgados nesta quinta-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC) trazem pontos importantes sobre a educação básica, da primeira infância à formação de professores.

Em relação às matrículas, é importante observar o aumento de crianças de zero a três anos em creches . Depois de um recuo bastante relevante na pandemia, esse número vem se recuperando e chegou a 4,1 milhões.

. Depois de um recuo bastante relevante na pandemia, esse número vem se recuperando e chegou a 4,1 milhões. Porém, ainda estamos distantes da meta do Plano Nacional de Educação – de 50% de matrículas até 2024. Para chegarmos a esse marco, precisaríamos matricular mais um milhão de crianças nas creches até o final deste ano – crescimento muito acima do que já foi observado na série histórica.

Esse é um desafio, agora, no período das eleições municipais, pois é preciso discutir como expandir o acesso à educação infantil com qualidade no país.

Falta de vagas em creches é problema que se alonga há anos no Brasil. Foto: Werther Santana/Estadão

Outro dado que chama atenção é em relação às matrículas de tempo integral no ensino médio, que atingiram o patamar de 22%. Ou seja, basicamente de cada cinco matrículas nesta etapa, uma está em tempo integral.

Esse dado é bastante relevante e mostra aumento crescente da modalidade ao longo do tempo (em 2019, por exemplo, esse dado era de 12%). Temos, portanto, o desafio de manter em ritmo satisfatório essa expansão.

Há ainda dois pontos que chamam atenção na dimensão dos recursos humanos para a educação.

O primeiro: o número de professores temporários segue crescendo no país e esse total já superou o número de professores efetivos. Minas Gerais, por exemplo, tem praticamente 80% dos seus professores na rede estadual com vínculos temporários.

Publicidade

O Brasil tem de olhar mais para essa pauta. Os professores temporários são importantes, mas para suprir ausências eventuais, e não podem se tornar a regra nas redes de ensino. É preciso valorizar, qualificar e profissionalizar cada vez mais a profissão docente para que tenhamos uma educação de qualidade.

Por fim, na outra perspectiva, vale mencionar que houve melhora de processos seletivos qualificados para escolhas de diretores nas escolas brasileiras. E por que isso é importante? Porque diretores escolares constituem o elo entre a secretaria de Educação e as escolas, garantindo contextualização e implementação das políticas públicas a partir da realidade local.

PUBLICIDADE Esse profissional é fundamental e está entre os fatores intraescolares que mais impactam na aprendizagem dos estudantes. É fundamental avançar nesse quesito e na formação dos diretores, para que estejam preparados para assumir os desafios da gestão escolar, que mesclam aspectos pedagógicos como administrativos.

Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação