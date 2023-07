Casas da Barbie brasileiras: inteligência artificial cria locais inspirados em arquitetos nacionais

Felipe Pacheco, inspirado na tendência de criações através da inteligência artificial (IA), usou duas plataformas, ChatGPT e Midjourney, que geram informações e imagens a partir de descrições, para criar Casas da Barbie brasileiras.

Durante o processo, o rapaz questionou a IA sobre uma lista de arquitetos brasileiros famosos e suas criações e depois deu sequência para que a outra plataforma projetasse as estruturas - que tiveram elementos dos profissionais e claro, com o universo cor de rosa da Barbie. O filme da boneca chega aos cinemas no próximo dia 20. Confira a lista abaixo:

Lina Bo Bardi (1914 - 1992)

Responsável por obras como Museu de Arte de São Paulo e Teatro Oficina, em São Paulo, Igreja do Espírito Santo do Cerrado, em Uberlândia e o projeto de reforma da Casa do Benin, em Salvador.

Criação da 'Casa da Barbie' inspirada na arquiteta Lina Bo Bardi (1914 - 1992) Foto: Reprodução/Instagram/@fepacheco





Ruy Ohtake (1938 - 2021)

Responsável por obras como os hotéis Unique e Renaissance, o Parque Ecológico do Tietê, o sistema de transporte urbano Expresso Tiradentes e a sede social e cultural do São Paulo Futebol Clube.

Criação da 'Casa da Barbie' inspirada no arquiteto Ruy Ohtake (1938 - 2021) Foto: Reprodução/Instagram/@fepacheco

Oscar Niemeyer (1907 - 2012)

Responsável por obras como a Igreja da Pampulha e a residência de Juscelino Kubitschek, ambas em Belo Horizonte, o Edifício Copan e o Conjunto do Ibirapuera, em São Paulo, e o Palácio Itamaraty, em Brasília.

Criação da 'Casa da Barbie' inspirada no arquiteto Oscar Niemeyer (1907 - 2012) Foto: Reprodução/Instagram/@fepacheco

Paulo Mendes da Rocha (1928 - 2021)

Responsável pela reforma da Pinacoteca do Estado de São Paulo e outros locais como o Museu Brasileiro da Escultura (Mube), Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e o Museu de Arte Contemporânea da USP, em São Paulo.

Criação da 'Casa da Barbie' inspirada no arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1928 - 2021) Foto: Reprodução/Instagram/@fepacheco

Roberto Burle Marx (1909 - 1994)

Responsável por trabalhos como o paisagismo do Aterro do Flamengo e do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, o jardim do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte e do Palácio Karnak, sede oficial do Governo do Piauí.

Criação da 'Casa da Barbie' inspirada no arquiteto Roberto Burle Marx (1909 - 1994) Foto: Reprodução/Instagram/@fepacheco

Artacho Jurado (1907 - 1983)

Responsável por diversos edifícios como Edifício Louvre, Edifício Cinderela, Edifício General Jardim e Edifício Pacaembu.