A temporada de neve continua aquecida e apresenta novidades e muitas experiências de bem-estar imperdíveis

PUBLICIDADE Desde ski concierge, que cuida de todos os detalhes, como indicar os melhores pontos de esqui em cada dia, oferecer equipamentos de primeira para alugar ou organizar os equipamentos próprios de cada hóspede, a temporada está aquecida nas montanhas. No après-ski (o burburinho 'social' depois da prática do esporte), há sempre uma surpresa animada para quem volta das montanhas, como estações de chocolate quente, marshmallows em volta da fogueira e até DJ's animando a turma. Listamos algumas opções e novidades imperdíveis da temporada, bem como onde ficar: AMÉRICA DO NORTE Hotéis em Jackson Hole, Vail e Whistler (Canadá) apresentam novidades para toda a família, criando o cenário perfeito para uma temporada de inverno incomparável. Os destinos mais cobiçados nos Estados Unidos e Canadá apresentam muitas opções pensadas para todos, desde os mais aventureiros aos que buscam um refúgio tranquilo de inverno. Restaurantes, spas, galerias de arte e centros de compra complementam o charme de Vail e Jackson Hole, nas Montanhas Rochosas norte-americanas, e Whistler, nas Montanhas Costeiras canadenses.

Four Seasons Vail

As montanhas de Vail formam uma das maiores áreas de esqui dos Estados Unidos e se destacam por serem um destino perfeito para esquiadores de todos os níveis, com condições ideais para se desafiar durante toda a temporada. Além de esquiar e praticar snowboarding, é possível se aventurar em caminhadas de neve (snowshoeing), patinação no gelo e passeios de snowmobile. Depois de um dia de atividades, o Four Seasons Resort and Residences Vail recebe os hóspedes com piscina aquecida, jacuzzis e lareiras para um momento relaxante.

Entre as novidades da temporada no resort, o Speyside Café é uma boa pedida para qualquer hora, seja para um café especial pela manhã ou drinks e petiscos ao longo do dia. Em algumas noites, o espaço se transformará no Speyside Speakeasy, com uma experiência sofisticada, uísques selecionados e um clima intimista.

Os hóspedes podem escolher se hospedar nos aconchegantes quartos e suítes com lareira, ou viver uma experiência imersiva em um Private Retreat - residências equipadas com cozinha completa, terraço privativo e amplas áreas de estar. A Windows Private Residence é a mais nova e luxuosa do portfólio, com seis quartos e um pátio com jacuzzi, lareira, área para churrasco e vista incomparável das montanhas.

Às quartas-feiras, os hóspedes são convidados para a Art Walk, realizada em parceria com a Gallery Wild, para conhecer a nova coleção de arte do hotel, intitulada Wild by Four Seasons.

Há programas e opções para toda a família

No The Spa há opções para tornar a experiência de inverno ainda mais agradável, como tratamentos para proteger e hidratar a pele em meio aos dias frios. Neste ano, o Elevate Slope-Side Oxygen Bar está de volta com uma seleção de terapias intravenosas de hidratação oferecidas em parceria com os especialistas da Housecall Hydration.

Na volta das montanhas, o après-ski no Ascent Lounge destaca os melhores uísques de Wyoming, oferecidos com exclusividade no Four Seasons, como o Backcountry Old Fashioned. No Fahrenheit Forty-Seven, a área da piscina será transformada em um mágico cenário de inverno para 20 pessoas apreciarem o bar de forma mais intimista e aconchegante.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Uma das experiências mais aguardadas e que retorna este ano é o encontro com lobos cinzentos, no Parque Nacional de Yellowstone, um passeio em parceria com as companhias Jackson Hole Wildlife Safaris e Yellowstone Safari Company. Após sobrevoar a região, os hóspedes chegam ao parque para aprender sobre a história e as particularidades do lobo cinzento, com a chance de avistá-lo em seu habitat natural. Alces, veados, bisões e ursos também podem ser encontrados no caminho. Parte da renda da atividade será doada para entidades de preservação do animal e da região, como a Yellowstone Wolf Project e o Environmental Defense Fund (EDF). Já Whistler, ao norte de Vancouver, na Colúmbia Britânica, é lar de Whistler Blackcomb, uma das maiores áreas de esqui da América do Norte. A cidade recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno em 2010 e ainda mantém aberto o Olympic Park, onde os mais aventureiros podem realizar saltos de esqui, passeios de trenó, caminhadas na neve e tirar fotos com os anéis Olímpicos. No Four Seasons Resort and Residences Whistler, a experiência começa nas alturas, com um chá da tarde inédito, nos picos da Cordilheira da Costa do Pacífico. Em parceria com a No Limits Helicopters, o chá começa com um passeio de helicóptero sobre as montanhas nevadas e chega até o Glaciar Tantalus, onde uma luxuosa mesa com champanhe, chá e vista incomparável recebe os hóspedes. Durante a noite, a dica é se aventurar em uma caminhada para descobrir os segredos da região pelas trilhas do Lost Lake guiados apenas pelas estrelas e lanternas. Ao final, uma taça de vinho quente reaquece os sentidos dos desbravadores. Durante o dia, também há trilhas de snowshoeing, com especialistas no esporte e conhecedores da região. Quem prefere algo mais relaxante, pode aproveitar o clima em volta da fogueira no pátio, com marshmallows à disposição para o preparo dos típicos s'mores. Estações de chocolate quente espalhadas pelo resort deixam o clima mais doce. Já no centro de Whistler, todo em estilo de chalés, as lojas, galerias de arte, bares e restaurantes ficam mais charmosos com uma iluminação especial pelas ruas.

Limelight Denver e um dos quartos do novo hotel

No Colorado, a expansão da Aspen Mountain, a abertura do Limelight Denver e um novo spa no The Little Nell estão entre os destaques do complexo na região. Em Aspen Snowmass, um dos destinos de esqui mais cobiçados da América do Norte, uma expansão da área esquiável da Aspen Mountain tem proporcionado novas emoções na neve nesta temporada. Já na hotelaria, o grande destaque é a inauguração do Limelight Denver, numa localização estratégica para brasileiros que viajam ao destino do Colorado.

Em alta Emais Maiara rebate críticas por beber em shows: ‘Os homens bebem, por que não posso também?’ BBB 24: MC Bin Laden diz que já sofreu gordofobia e confessa: ‘Tenho até vergonha de ir na piscina’ Hiperestesia: será que seu gato tem essa síndrome? A primeira propriedade urbana da marca Limelight Hotels leva a atmosfera das montanhas para o centro de Denver. Situado a pouco mais de 30 minutos do Aeroporto Internacional, o hotel oferece uma opção de escala em um destino sedutor, ao mesmo tempo em que facilita a viagem de brasileiros a Aspen Snowmass. O Limelight Denver possui estilo contemporâneo, mas aconchegante e intimista, com vistas espetaculares da cidade e das Montanhas Rochosas de suas 200 acomodações. A coleção de arte do hotel é composta por mais de 700 obras originais e de edição limitada. Os corredores, espaços comuns e quartos exibem as obras, incluindo encomendas exclusivamente para o Limelight por 32 artistas que se destacam na cena artística de Denver. Projetado para inspirar conexão com o destino, uma metrópole vibrante com raízes do Velho Oeste, o Limelight oferece fácil acesso ao que há de melhor na cidade: desde a cena artística e cultural - com o Museu de Arte Contemporânea de Denver a poucos passos dali - e aos restaurantes recentemente incluídos no Guia Michelin, até a oportunidade de assistir a um jogo de basquete dos Denver Nuggets, últimos campeões da NBA. Entre as facilidades, o hotel oferece gratuitamente um veículo Tesla para que os hóspedes conheçam Denver. Outra conveniência é a parceria do Limelight com a SIXT Rent-a-car, oferecendo ao hóspede desconto de 10 a 15% no aluguel de carro, com a facilidade de retirar e entregar o veículo no hotel.

Inaugurado em 2021 após fechar para uma reforma total, o Limelight Aspen tem clima de um chalé contemporâneo. O hotel é um dos mais desejados da região e está perfeitamente localizado no centro de Aspen e a apenas uma curta caminhada das pistas de esqui. O vibrante lobby é o ponto de encontro durante o animado après-ski, além de contar bar e restaurante. Para quem viaja em família ou em grupo de amigos, a acomodação ideal é a penthouse, com dois quartos com terraço e vista para a montanha, lareira, cozinha e dois banheiros.

Já no coração da Snowmass Base Village, o Limelight Snowmass conta com acesso ski-in/ski-out, espaço kids e uma pista de gelo para patinação, atividade favorita dos pequenos. No Lounge, música ao vivo, jantares temáticos e pizza direto do forno à lenha animam à noite. A piscina aquecida e as lareiras interna e externa são os locais favoritos para relaxar após um dia de aventuras.

Entre os serviços dos hotéis Limelight estão o concierge de aventuras, que desenha um roteiro sob medida de acordo com os desejos de cada hóspede, além de traslado gratuito entre as montanhas do complexo. Os hotéis também oferecem, exclusivamente, o acesso prioritário às pistas através do programa First Tracks, que permite uma hora de esqui apenas para os hóspedes quando a neve ainda está intocada, antes da abertura para o público geral.Ambos os hotéis oferecem armazenamento e transporte de equipamentos esportivos entre as montanhas, tudo pensado para que os hóspedes tenham uma experiência sem preocupações.

Nesta temporada, a Audi e os hotéis Limelight fizeram uma parceria para proporcionar duas experiências diferentes aos hóspedes. Com a Audi Ride and Drive Experience será possível fazer um test drive gratuito, de até 2 duas horas, com os novos modelos E-TRON ou Audi Q7, seja para atravessar os picos das montanhas ou para se deslocar entre as vilas.

Já com a Audi Snowshoe Adventure os hóspedes poderão pegar emprestado um veículo Audi abastecido com raquetes de neve por até 4 horas e embarcar em um passeio autoguiado no deslumbrante Roaring Fork Valle.

Limelight Denver

Novo spa no The Little Nell

O The Little Nell, único hotel cinco estrelas, cinco diamantes e ski-in/ski-out de Aspen, inaugurou em dezembro passado o seu aguardado spa. Projetado pelo escritório espanhol Luis Bustamante Interior Design, o espaço contemporâneo inclui três salas de tratamento com banheiros privativos, sauna infravermelha, sala de estar e lareira.

No The Spa at The Little Nell, terapias de cura atemporais são combinadas às técnicas mais avançadas em recuperação e desempenho. O menu de tratamentos foi desenvolvido em parceria com a renomada especialista em estética e pioneira em anti-inflamatórios, Dra. Barbara Sturm. Tecnologia de ponta e ingredientes adaptados às necessidades individuais de cada hóspede são utilizados para tratamentos faciais e corporais, proporcionando resultados personalizados imediatos e de longo prazo. Completam a estrutura do spa uma academia com equipamentos de última geração, além de um amplo espaço para exercícios livres ou sessões com personal trainer.

Alta gastronomia em Aspen

Com cerca de 20 mil vinhos com rótulos de todo o mundo, o Element 47, do hotel The Little Nell, ganhou o prêmio de "Melhor Carta de Vinhos de Hotel do Mundo" em 2023, após ter sido reconhecido pela primeira vez como "Melhor Carta de Vinhos de Hotel da América do Norte" pela publicação britânica The World of Fine Wine. O Element 47 também entrou no primeiro Guia Michelin do Colorado, que ainda premiou com uma estrela o restaurante Bosc.

EUROPA

Impossível falar de neve sem falar de Suíça. O Turismo da Suíça estreou sua nova campanha internacional para a temporada de inverno 2023/2024 com o intuito de aproximar a geração especialmente jovem. Para isso, nada melhor do que contar com um embaixador à altura: o melhor esquiador alpino do mundo da atualidade, Marco Odermatt, que em vídeos divertidos mostra como aproveitar, da melhor forma, o inverno na Suíça.

Com atrações variadas, os visitantes também são convidados a passar suas férias de inverno de forma sustentável, de transporte público e trem - a Suíça possui uma das redes ferroviárias mais robustas e ecológicas do mundo - quase 90% das linhas já funcionam com energia hidroelétrica, e o objetivo é chegar a 100% até 2025.

Um dos destinos de inverno mais exclusivos e sofisticados do mundo, St Moritz celebra o mais famoso evento de inverno da região:a 39º. Copa do Mundo de Polo na Neve. O glamoroso evento de inverno acontece no icônico lago congelado de St. Moritz, entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2024, e irá reunir jogadores de elite que nesta edição contará com a participação especial de "Pelon" Stirling, que deixou uma marca significativa na última década no pólo, além do inglês Max Charlton, que para muitos é o melhor jogador na neve, dentre outros esportistas que, sem dúvida, proporcionarão um espetáculo no gelo num cenário excepcionalmente deslumbrante. Como sempre, o evento tem entrada gratuita.

As paisagens deslumbrantes de Zermat são um cartão postal inesquecível

Quando a temporada atinge o seu auge, o período do inverno transforma o Lago St. Moritz no cenário branco e cintilante das mais incríveis etapas do automobilismo. Um fenômeno que dura apenas um período limitado: é nesta janela de tempo fugaz, nos dias 23 e 24 de fevereiro, que o concurso sobre rodas mais elegante e mais cool do mundo ganha vida. The I.C.E, desafia os rigores do inverno com todo o calor dos apaixonados por carros clássicos, rarose icônicos.

Após a sua estreia de sucesso na temporada passada, o Sunice Festival está de volta. Durante quatro dias, entre 4 e 7 de abril, os amantes do EDM e do techno dançarão durante todo o inverno e celebrarão a vida em um mundo único de experiências ao som de mais de 70 DJs em um total de cinco palcos na área de esqui de Corviglia.

Se Zermatt é um conto de fadas no inverno, sonsiderado um dos destinos de neve mais charmosos do planeta, situado aos pés da icônica montanha Matterhorn, próxima da fronteira com a Itália, Crans Montane é o refúgio ideal para os epicuristas que desejam combinar esportes de inverno com gastronomia, bem-estar e muita sofisticação. Crans Montana está localizada no distrito de Sierre, no cantão de Valais, a uma altitude que varia de 1.500 a 3.000 metros.

É o ponto de partida ideal para um belo tour gourmet que inclui restaurantes que variam de cabanas pitorescas nas montanhas com menu local saboroso a estabelecimentos com estrelas Michelin como os renomados Franck Reynaud's l'Ours e LeMontBlanc do LeCrans Hôtel & Spa.

Para os entusiastas do agito noturno, o Caprices Festival, mundialmente reconhecido por seu exclusivo palco em vidro, situado no topo dos Alpes Suíços, na pitoresca estação de esqui de Crans-Montana, acontece entre 29 de Março e 07 de Abril. Desde o momento da entrada no elevador até a subida da montanha, os convidados são envolvidos pela emoção. A estrutura autônoma em forma de estufa fica a 2.200 m acima do nível do mar, oferecendo aos hóspedes vistas panorâmicas dos céus cristalinos e das montanhas cobertas de neve, enquanto se divertem no ar fresco das montanhas dos Alpes suíços. Acesse aqui para o line-up e informações.

Já Gstaad, conhecida mundialmente pela elite cultural do mundo, o charmoso vilarejo pitoresco oferece experiências gastronômicas cheias de charme, além de opções para quem quer aprender a esquiar.

A fondue é uma das refeições preferidas de quem visita os destinos de neve

Se a ideia é apreciar uma deliciosa fondue em uma paisagem de tirar o fôlego, Fondueland Gstaad é o local perfeito para uma degustação em grande estilo - seis cabanas em formato de panelas incrivelmente grandes de fondue cercadas por vistas panorâmicas incomparáveis, acomodam até oito pessoas e garantem uma experiência inusitada ao ar livre.

Para os amantes de esqui, mas sem muita experiência, o destino anuncia a abertura de cinco parques especializados de aprendizagem, que foram totalmente renovados - tanto para crianças como adultos, perfeitos para diversão em família.

Em Courchevel, para a temporada de inverno do seu 10º aniversário, o L'Apogée Courchevel dá as boas-vindas à emocionante adição de um novo restaurante pop-up, chamado Gennaro, em colaboração com o renomado chef Gennaro Esposito de La Palma, Capri, também propriedade da Oetker Collection. Esposito atua como chef consultor ao lado de Jean-Luc Lefrançois, Chef Executivo do L'Apogée Courchevel, e Chef de confeitaria Tanya Colella. O restaurante Gennaro oferece um sabor refinado da Itália personificado pelas criações magistrais de Gennaro Esposito, adornado com duas duas estrelas Michelin pelo seu aclamado restaurante Torre del Saracino em sua cidade natal Nápoles.

L'Apogée, situado no coração da região dos Três Vales, nos Alpes Franceses, tem uma posição proeminente no resort exclusivo de Courchevel 1850. Situado no topo da antiga rampa de salto de esqui olímpica, o hotel integra o seleto portfólio da Oetker Collection e oferece aos hóspedes um elegante resort alpino que combina esqui de qualidade, gastronomia e vida noturna vibrante.

Paisagens da Suíça

O hotel tem um spa imperdível, agora com novas experiências sensoriais. Desde a sua inauguração, em 11 de dezembro de 2013, o spa L'Apogée by La Prairie incorpora uma filosofia de luxo, inovação e exclusividade. Para a ocasião especial do seu 10º Aniversário, L'Apogée apresenta dois novos tratamentos exclusivos:

"Restauração e Brilho" para deixar a pele saudável, suave e brilhante que começa com a escovação da pele na parte de trás do corpo para aumentar a circulação e remover as células mortas da pele. O tratamento é completado com uma Massagem Facial Gua Sha para criar fluxo linfático e reduzir inchaço, com sofrologia guiada para trazer calma e maior relaxamento.

E para despertar os sentidos, o tratamento intitulado "Toque de Cura Sublime" consiste em uma fusão de técnicas restauradoras e relaxantes que utiliza os ritmos musicais para relaxar e, ao mesmo tempo, revigorar.