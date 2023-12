Naiara Azevedo, cantora sertaneja e ex-participante do Big Brother Brasil, registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica em Goiás. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do estado ao Estadão nesta quarta-feira, 30, mas não foi detalhado qual o tipo de violência doméstica ela denunciou e as circunstâncias do caso.

Segundo a polícia, a cantora foi prontamente atendida e o caso foi encaminhado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). Agora, o órgão lidera a investigação com base na Lei Maria da Penha.

Naiara Azevedo registra boletim de ocorrência por violência doméstica. Foto: Carlos Cardeal Jr/Globo/Divulgação

Em nota, a assessoria de Naiara confirmou que a cantora esteve na delegacia, mas negou que ela tenha namorado. Por esse motivo, não se sabe quem é o autor do crime. Ainda conforme o comunicado, o caso corre em segredo de justiça.

Após a confirmação da Polícia Civil, o Estadão novamente entrou em contato com a assessoria da artista para um novo pronunciamento, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Ana Hickmann e Alexandre Correa Foto: Iara Morselli/Estadão

A apresentadora e ex-modelo Ana Hickmann também registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o marido, o empresário Alexandre Correa. Em nota, Ana afirmou que teve um “desentendimento” com o parceiro. Em outro comunicado, Correa negou a agressão (clique aqui para ler a íntegra).

A violência doméstica é uma das maiores causas de feminicídio no Brasil. Em março de 2023, o Estadão conversou com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que afirmou que o País está diante de um crescimento das agressões sofridas pelas mulheres de seus parceiros. Ana Hickmann é apenas mais uma das famosas envolvidas em casos do tipo. Lembre outras:

Famosas vítimas de violência doméstica

Luiza Brunet

Em 2016, a a atriz e ex-modelo Luiza Brunet, de 61 anos, denunciou seu ex-companheiro, o empresário Lírio Albino Parisotto, ao Ministério Público Estadual de São Paulo (MPE-SP) por agressão física. Ela chegou a expor foto com hematomas e machucados causados por Lírio.

O empresário foi julgado e condenado a um ano de detenções. Desde então, Luiza se tornou grande porta-voz da luta contra a violência doméstica e chegou até a falar no Parlamento Europeu sobre violência contra mulheres e tráfico de seres humanos.

Luiza Brunet se tornou porta-voz da luta contra a violência doméstica. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Palmirinha Onofre

Palmirinha Onofre, que morreu em 2023, aos 91 anos, também foi vítima de violência doméstica. Ela revelou em entrevista à revista Quem, em 2012, que era agredida pelo ex-marido, Mário, e que não se separou porque o divórcio não era bem julgado na época.

“Ele era machista... Mário nunca tocou nas minhas filhas, mas eu apanhava muito, ele tinha muitas mulheres. Era um mau elemento. E me deixou por outra”, disse.

A culinarista Palmirinha Onofre. Foto: SERGIO NEVES/Estadão

Cristiane Machado

A atriz Cristiane Machado denunciou o ex-marido, o empresário Sergio Schiller Thompson-Flores, por agressão. Em 2018, ela chegou a expor imagens dela sendo violentada pelo então companheiro no Fantástico.

Entre as agressões, segundo Cristiane, estariam tapas, empurrões e até uma tentavia de enforcamento com um cabo de carregador de celular. Ela conseguiu registrá-las graças a câmeras escondidas no quarto do casal

A atriz Cristiane Machado, que fez papéis secundários em novelas da Globo. Foto: Instagram / @cristianemachadooficial

Gretchen

Gretchen também foi vítima de violência doméstica de seu segundo marido, o empresário Décio Nascimento. Em uma entrevista ao programa Júlia, da emissora portuguesa SIC TV, em abril de 2023, ela relatou um dos episódios de agressão.

“Ele era muito agressivo e ele encostou uma arma no meu pescoço, e disse: ‘Ou você deixa ele comigo, ou eu mato os dois. Passe a guarda dele para mim’”, contou, se referindo ao filho. “E eu falei: ‘Bom, em primeiro lugar a vida do meu filho’. Passei a guarda, ele levou o menino embora e eu o vejo eventualmente agora, que ele está com 36 anos”.

Gretchen foi vítima de violência doméstica de seu segundo marido. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Luana Piovani

Em 2008, Luana Piovani foi agredida pelo então noivo, Dado Dolabella. O ator foi acusado pelo crime de lesão corporal, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Segundo o Ministério Público, na ocasião, ele estaria alcoolizado e teria derrubado Luana com uma bofetada. Ele teria ainda segurado a atriz pelos braços, sacudindo-a, como comprovou o laudo de exame de corpo de delito feito por ela.

Luana Piovani sofreu agressões de Dado Dolabella. Foto: IARA MORSELLLI/ESTADÃO

Ana Hickmann

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa, quem acusa de violência doméstica. Segundo ela, a discussão entre os dois teria começado após o empresário não gostar do tema da conversa entre a apresentadora e o filho do casal, Alezinho, de 10 anos.

Em depoimento dado à Polícia Civil, a apresentadora disse que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra seu braço e ameaçado dar uma cabeçada nela. Após o caso, Ana buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. A apresentadora teve o braço imobilizado por uma tipoia.

Na mesma entrevista, a artista disse que encontrou documentos na mesa de Alexandre que indicariam fraude e falsidade ideológica. Conforme seu relato, há uma investigação em andamento.