Ana Hickmann mostra detalhes do noivado com Edu Guedes: ‘Tudo muito perfeito’

Ana Hickmann mostra detalhes do casamento Foto: Reprodução/Youtube@anahickmann

Nesta terça-feira, 10, Ana Hickmann mostrou detalhes do seu vestido de noivado com Edu Guedes. Em seu canal no Youtube, a apresentadora mostrou entusiasmo ao mostrar os detalhes a roupa feita sob medida da estilista Letícia Manzan.

Em um dos momentos do vídeo, ela fica deslumbrada ao ver o vestido pela primeira vez. “Estou emocionada, juro. Ficou tudo muito perfeito. Estou me sentindo. Passei minha vida fotografando vestido de noiva, os vestidos mais lindos, mas nunca foi pra mim. Pela primeira vez, vai ser pra mim. Nem eu pensei que fosse ficar desse jeito. É normal? A mão está tremendo, a boca fica seca. Coração acelera. Será que ele vai gostar?”, perguntou.

O vestido de Ana Hickmann

Ana Hickmann optou por um vestido exclusivo da estilista Letícia Manzan, a mesma que fez a roupa do batizado de seu filho, Alezinho, fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Correa. "Compartilhar deste momento com você está sendo demais! Que venha o vestido dos sonhos. Não vou dar spoiler do vestido inteiro porque é surpresa não só para vocês", disse a designer mineira.

Ana e Edu Guedes irão comemorar o noivado neste sábado (14), com 50 convidados, que são os amigos e a família mais próxima. No vídeo, a apresentadora contou que planeja uma surpresa para o noivo.

“Tem mais uma coisa: estou preparando uma surpresa para o Edu. Não é só o vestido; estou preparando algo especial para o noivado”, finalizou.