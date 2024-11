Quem é Ana Paula Minerato, demitida por causa de áudio racista?

Ana Paula Minerato, desligada da Band e da Gaviões da Fiel nesta segunda-feira, 25, após a divulgação de áudios com ofensas racistas, teve uma longa relação com a escola de samba e foi vice-campeã do reality show A Fazenda.

Ana Paula Minerato foi demitida da Band nesta segunda-feira, 25, após proferir comentários racistas à Ananda, do grupo Melanina Carioca. Foto: @apminerato via Instagram

PUBLICIDADE Desde os oito anos de idade, ela desfilava no Carnaval pela Gaviões da Fiel. Ela foi a musa da escola de samba neste ano e estava escalada para repetir o feito no ano que vem. Ela se tornou conhecida em todo o Brasil quando participou do programa Pânico, entre 2011 e 2014 -- ano em que posou nua para a revista Sexy. Em seguida, a apresentadora foi escalada para a oitava edição do reality show A Fazenda, se tornando a vice-campeã.

Em 2017, Ana Paula retornou ao reality em A Fazenda: Nova Chance. Ela foi a oitava eliminada da edição.

Ela conta com mais de 1,3 milhões de seguidores nas redes sociais. No seu perfil, ela compartilha conteúdos sobre seu dia a dia e treinos. Em 2019, ela brigou com a irmã Tati Minerato. O motivo teria sido uma discussão no aniversário de uma delas, que seguem sem falar. Sylvia Minerato, mãe das duas, teria defendido Tati.

Entenda a polêmica

Ana Paula Minerato foi demitida da Band na manhã desta segunda-feira após comentários racistas que ela proferiu contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Ela também foi desligada da Gaviões da Fiel, escola de samba na qual era musa. Vale lembrar que no Carnaval 2025 a Gaviões da Fiel terá um enredo afro e falará sobre as máscaras utilizadas nos diferentes rituais realizados no continente africano.

Ouça o áudio que vazou na madrugada desta segunda:

Após a polêmica, a irmã de Ana Paula se pronunciou sobre o ocorrido afirmando que não compactua com as atitudes da influenciadora. “Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história”, iniciou.

“Diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa”, comentou em outro trecho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais