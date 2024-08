Bruna Tavares revela cirurgia delicada: ‘Somatório de coisas que aconteceram e culminou na saúde’

Bruna Tavares revela cirurgia delicada no intestino Foto: @brunatavares Via Instagram

Bruna Tavares, maquiadora, fundadora e CEO da marca Linha Bruna Tavares, revelou em suas redes sociais na terça-feira, 13, que passou por uma cirurgia delicada no intestino no fim de julho.

PUBLICIDADE “Meu intestino parou de funcionar”, contou. “É uma somatória de coisas que aconteceram e culminou na saúde. Era uma cirurgia que já era para eu fazer, eu tenho problemas de intestino desde que eu era criança, mas as coisas foram piorando”, explicou ela, e completou dizendo que o procedimento já estava nos seus planos há cerca de um ano.

Ela contou ainda que estava “esperando a aprovação do convênio” e explicou que se deu um tempo das redes sociais durante este período para cuidar da saúde e descansar.

Bruna disse que está tudo bem com seu intestino agora, mas que a situação era crítica: “Nos últimos quatro anos, eu perdi as contas de [quantas vezes] eu tive hemorragia no banheiro, das vezes que eu desmaiei [...] Era uma coisa que estava provocando muitos problemas em outras áreas, porque começa a escalar”.

Quem é Bruna Tavares?

Bruna Tavares, de 38 anos, é fundadora e CEO da marca Linha Bruna Tavares. Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, começou a carreira em 2009, com o blog Pausa Para Feminices, em que ficou conhecida e se tornou influência no mundo da moda e da maquiagem.

Em 2022, ela, que é formada em jornalismo pela PUC Campinas, ganhou o prêmio de empreendedora de beleza do ano pelo Geração Glamour. Atualmente, Bruna figura a lista da Bloomberg Linea como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina.