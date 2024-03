Cão de Jennifer Garner é ‘promovido a terapeuta’ em hospital infantil

Ainda no vídeo, ela falou sobre os maiores desejos da golden retriever, explicando que se pudesse, a cadela gostaria de poder ler para as crianças no hospital. Jennifer ainda disse que Birdie tem uma “grande paixão” por Major, cachorro de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a atriz compartilha uma série chamada de Books with Birdie, onde ela lê histórias para a cadela.