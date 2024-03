Dado Dolabella revela que namoro com Wanessa Camargo passa por crise

Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 no último sábado, 2, e ainda não se encontrou com o namorado, Dado Dolabella. Em seu Instagram, a cantora compartilhou seu reencontro com alguns familiares.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam por crise no relacionamento. Foto: @dadodolabella via Instagram

PUBLICIDADE Segundo o Extra, Dado Dolabella admitiu que o relacionamento dos dois está passando por uma crise e que está “sem status definido”. Os dois estão em São Paulo, mas não tem previsão para reencontro. “A gente se acostuma a ver todo dia, mas está tudo fluindo”. “A gente se falou, ela está bem, está com os filhos, com a família, com o amor que ela precisa, e o tempo resolve tudo”, declarou ao veículo.

Ainda de acordo com o jornal, Zilu Godói, mãe de Wanessa, expulsou o genro de sua casa. Os dois trocaram farpas nas redes sociais durante a participação da artista no reality show.

O casal se mudou para a mansão da ex-mulher de Zezé di Camargo pouco tempo após reatarem o namoro, quando o ator saiu da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para morar com a amada.

Enquanto estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, Wanessa já havia admitido a outros participantes que considerou entrar no reality show solteira.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais