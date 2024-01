Filha de Mingau compartilha foto do baixista em recuperação após deixar o hospital

Isa Aglio compartilha foto do processo de recuperação de Mingau após acidente em setembro de 2023 Foto: Reprodução/ Instagram @isaaglio

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro. Desde então, a filha, Isabella Aglio, a Bebel, luta pela recuperação do pai, e compartilha fotos nas redes sobre os avanços do baixista desde sua saída da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no começo do mês de janeiro de 2024.

Nas redes sociais, Bebel compartilhou uma foto do pai em uma cadeira de rodas, e ainda com a cânula de traqueostomia, com a legenda: “Queria deixar vocês com essa imagem fofinha do meu paizinho”. Ela comentou também, no story anterior, “Queria agradecer a vocês por todo o carinho que mandam para mim, obrigada mesmo”.

Bebel posta foto de Mingau após acidente em que baixista foi baleado na cabeça; ele segue em tratamento. Foto: Reprodução/Instagram @isaaglio

A filha visitou o programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, no fim do ano passado, para pedir apoio para o fundo de arrecadação do tratamento de Mingau, que recentemente saiu da UTI e vai para um clínica de tratamento intensivo. "Hoje a gente vê o Mingau ali, né?", ela contou, ao ser perguntada sobre como o baixista se recupera. Isa compartilhou que o processo é lento, mas que Mingau já teve melhoras significativas "ele acompanha com os olhos, segue com o olhar", ela disse, e complementou que ele já faz movimentos nas extremidades do corpo. Recentemente, Isaac Azar, fundador do restaurante Paris 6, se juntou à campanha #JuntosPeloMingau - criando um prato especial em homenagem ao baixista - que reverterá 30% da receita para a causa. Confira vídeo de Bebel nas redes:

Quem é Mingau?

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje.

Sua carreira, aliás, foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989 deixou a banda e entrou no grupo Inocentes.

Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop. Na banda Ultraje a Rigor, por sua vez, emplacou diversos sucessos, como as canções Inútil, Ciúme e Nós vamos invadir sua praia.