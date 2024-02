A atriz Giovanna Antonelli e o ator Murilo Benício mantêm uma boa relação mesmo após o término do relacionamento entre os dois e mostraram uma situação inusitada nesta quarta-feira, 7. Giovanna publicou um story no Instagram em que dizia ter “invadido” a casa do ex-marido.

“Invadi a casa do Murilo hoje, porque eu preciso produzir umas coisas aqui e minha casa está dedetizando”, comentou a artista. “Precisei pegar emprestado aqui”, completou ela, que disse que iria responder perguntas de seguidores ao lado do ator.

Giovanna Antonelli 'invade' casa de Murilo Benício. Foto: @giovannaantonelli via Instagram

Em um vídeo compartilhado logo em seguida, os dois relatam a história da escolha do nome do filho, Pietro, de 18 anos. O ex-casal se conheceu durante as gravações da novela O Clone, em que interpretaram o par romântico Jade e Lucas. De autoria de Glória Perez, O Clone foi exibida pela TV Globo entre 2001 e 2002 e reapresentada pelo Vale A Pena Ver de Novo entre 2021 e 2022. Na trama, Jade é uma mulher árabe que vive um amor impossível com o brasileiro Lucas.

Atualmente, Giovanna é casada com o diretor Leonardo Nogueira. Já Murilo vive um relacionamento à distância com Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres.