Katy Perry marca presença em show de Taylor Swift na Austrália; veja

Katy Perry prestigiou o primeiro show da The Eras Tour em Sydney, na Austrália, nesta quinta-feira, 22. Além da cantora pop, Rita Ora e Travis Kelce também marcaram presença na apresentação. Katy e Rita foram flagradas trocando pulseiras da amizade com fãs.

No Instagram, Katy compartilhou uma foto ao lado de Taylor Swift. “Consegui ver uma amiga antiga brilhar nessa noite”, escreveu. Os fãs também foram surpreendidos com registros da cantora se divertindo ao som de Bad Blood, música que supostamente seria sobre a briga entre as duas.

Katy Perry e Taylor Swift após show da 'The Eras Tour' Foto: Reprodução | Instagram @katyperry

Em entrevista à Rolling Stones, a loira afirmou que a canção seria sobre uma pessoa que afirmava ser sua amiga, mas que na verdade queria sabotar sua turnê.

O desentendimento entre as cantoras começou em 2013, quando Taylor Swift acusou Katy Perry de roubar três dançarinos que participaram da turnê de Red, quarto álbum da loira. Além disso, internautas já teorizaram outra briga entre as duas, motivada por John Mayer, ex-namorado de ambas.

Apesar de rumores sobre a reconciliação entre as cantoras, a confirmação só veio em 2019, com o lançamento de You Need To Calm Down. No clipe da música, Taylor e Katy aparecem vestidas de hambúrguer e batata frita, dando a entender que uma fosse o complemento da outra.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais